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Кусаются и нападают: как белые медвежата играют с мамой-медведицей — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Герде приходится нелегко

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Медвежата с каждым днем становятся всё более активными и любопытными

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Белые медвежата-двойняшки из Новосибирска стали очень активными и почти не дают покоя своей маме. Как Герда управляется с детенышами, снял на видео постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

На видео заметно, что один из медвежат активнее, чем второй. Сначала он кусал маму за лапу, но потерял равновесие и упал. Сдаваться медвежонок не собирался и напал еще раз, когда Герда лежала. Тут подключился и второй медвежонок.

Смотрим на забавную кутерьму.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Ранее мы публиковали другое не менее милое видео. Белый медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.

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