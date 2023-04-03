Кусаются и нападают: как белые медвежата играют с мамой-медведицей — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Белые медвежата-двойняшки из Новосибирска стали очень активными и почти не дают покоя своей маме. Как Герда управляется с детенышами, снял на видео постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.
На видео заметно, что один из медвежат активнее, чем второй. Сначала он кусал маму за лапу, но потерял равновесие и упал. Сдаваться медвежонок не собирался и напал еще раз, когда Герда лежала. Тут подключился и второй медвежонок.
Смотрим на забавную кутерьму.
Ранее мы публиковали другое не менее милое видео. Белый медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.