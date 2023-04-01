Герда покормила своих белых медвежат-двойняшек на глазах восхищенных гостей — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда покормила своих детенышей на глазах восхищенных зрелищем гостей. Медвежата-двойняшки очень быстро сообразили, что нужно делать, когда она присела.
Видео снял постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.
На ролике видно, насколько упорны медвежата, когда голодны. Герда терпеливо сидела, пока они пьют ее молоко.
Ранее мы публиковали другое не менее милое видео. Белый медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.