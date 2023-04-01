СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняМашина загорелась во дворе 17-этажки на Первомайке
Все новости
Все новости

Герда покормила своих белых медвежат-двойняшек на глазах восхищенных гостей — милое видео из Новосибирского зоопарка

Медведица — очень заботливая мама

134

Герда ласковая, но строгая мама

Поделиться

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда покормила своих детенышей на глазах восхищенных зрелищем гостей. Медвежата-двойняшки очень быстро сообразили, что нужно делать, когда она присела.

Видео снял постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

На ролике видно, насколько упорны медвежата, когда голодны. Герда терпеливо сидела, пока они пьют ее молоко.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Ранее мы публиковали другое не менее милое видео. Белый медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.

По теме

Новосибирский зоопаркЗоопаркБелые медвежатаБелые медведи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter