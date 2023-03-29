Сколько кошек можно поселить на 12 квадратах? Новосибирские власти посчитали и выпустили закон

В феврале визит следователей, сотрудников прокуратуры и полиции к хозяйке стаи собак на улице Днепровской в Новосибирске закончился скандалом и потасовкой. Надзорные органы обнаружили и изъяли 29 собак, среди которых есть и погибшие. Хозяйка встретила гостей отборным матом и кулаками, став фигуранткой двух уголовных дел.