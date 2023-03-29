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Сколько кошек можно поселить на 12 квадратах? Новосибирские власти посчитали и выпустили закон

НГС спросил у зоозащитников, что они думают о новом постановлении

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Можете сами посчитать, сколько кошек или собак вам теперь можно держать

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Домашних животных в Новосибирской области запретили содержать в подъездах, подвалах, на лоджиях и чердаках. Правительство региона также утвердило нормы их содержания в квартирах и коттеджах, уточнило требования к перевозке и выгулу.

Постановление устанавливает лимит питомцев по площади помещения: на двенадцати квадратах можно содержать одну большую или среднюю собаку или две мелких и не более трех кошек. На 50 квадратных метрах земельного участка допускается проживание одной крупной или средней собаки или трех мелких. С полным текстом постановления (там еще правила выгула и содержания) можно ознакомиться на сайте правительства Новосибирской области.

НГС опросил новосибирских зоозащитников, чтобы узнать их мнение по поводу новых правил и о том, что фактически изменит постановление для хозяев домашних животных. Одна из них, бывший руководитель муниципального Центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева, принимала участие в общественных обсуждениях постановления.

— В конце ноября мы договорились с управлением ветеринарии и другими ответственными лицами о том, что подготовим свой вариант постановления. Но его не стали рассматривать, — сказала НГС Слесарева.

В проекте постановления от общественников (есть в распоряжении НГС) нет лимита на питомцев по площади квартиры.

— Даже имея большую площадь, можно содержать животных в ужасных условиях. Такие примеры имеются. Наоборот, в однокомнатной квартире нередко комфортно уживается больше питомцев, чем устанавливает постановление правительства. Вообще эти лимиты — прямое ущемление прав, — добавила Слесарева. — Мы будем добиваться отмены принятого документа.

Эту точку зрения разделяют опрошенные НГС директор «Первого городского приюта» Надежда Палкина и руководитель приюта «Кошачье Царство» Татьяна Зеленская.

В феврале визит следователей, сотрудников прокуратуры и полиции к хозяйке стаи собак на улице Днепровской в Новосибирске закончился скандалом и потасовкой. Надзорные органы обнаружили и изъяли 29 собак, среди которых есть и погибшие. Хозяйка встретила гостей отборным матом и кулаками, став фигуранткой двух уголовных дел.

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