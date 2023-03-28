Черный кот Люцифер поранил депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину

28 марта депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину в пункте мобильной вакцинации укусил кот по кличке Люцифер. Инцидент произошел в мобильном пункте вакцинации домашних животных от бешенства на улице Софийской, рассказала Каверзина НГС.
— Там у нас площадка для выгула домашних животных. Приехал автомобиль, люди понесли вакцинировать своих собак. Мы снимали небольшой репортаж об этом для социальных сетей, — рассказала Каверзина.
Большинство владельцев приходили с собаками, живо отреагировавшими на черного кота, которого достала из переноски местная жительница.
— Кот по кличке Люцифер испугался такой собачьей активности: всех перецарапал, кусался, начал убегать, залез на дерево. Кое-как его сняли, вот такая забавная история приключилась, — добавила Светлана Каверзина. — Несколько человек пострадало от его когтей и зубов, но раны несерьезные.
8 марта в торговом центре «Сибмолл» прошла выставка-раздача домашних животных «День хвоста». На ней новосибирцы выбирали себе питомцев, чтобы забрать домой, а корреспондент НГС снимал фоторепортаж.