Дама с характером и шикарный «британец»: показываем 10 снимков кошек и собак, которые ищут хозяев

Сегодня, 8 марта, в торговом центре «Сибмолл» прошла выставка-раздача домашних животных «День хвоста». На ней новосибирцы могут выбрать себе питомца и забрать домой. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, какие кошки и собаки попали на выставку сегодня. Может, кто-то из них понравится вам?
Эсмеральда, как и другие животные на выставке, привита и стерилизована. Но она — носитель вируса лейкоза, который может быть опасен для других кошек, но не передается людям и собакам. При этом заболевание никак не проявляется, и при хорошем уходе животное может прожить долгую и счастливую жизнь. Но если лейкоз перейдет в активную форму, то понадобится лечение и контроль от ветеринарного врача.
Перла попала в приют «Наследие Бастет» из ветеринарной клиники. Там она любила спать в раковине, поэтому кошка получила такую кличку (от английского рearl — жемчужина).
Кошке Альционе — около девяти месяцев. Ее забирали на «Дне хвоста», который прошел в декабре, но вернули, потому что она «хулиганила».
— Не справились с ее характером, а характер у нее действительно есть. Она поступила в приют со своими мамой и папой, и она прессовала своих родителей, отбирала еду. Сегодня ее забрал известный новосибирский комик, — рассказала НГС организатор выставки Рихарда Лем.
Сегодня на выставку привезли 12 кошек и двух собак. Семерых кошек удалось пристроить.
Ко Дню кошек, который отмечали 1 марта, НГС собрал подборку 25 снимков с черными котами. Цвет их шерсти создает «магическое» настроение, как считают некоторые. Посмотрите в нашем материале на этих милых и загадочных животных.