Дама с характером и шикарный «британец»: показываем 10 снимков кошек и собак, которые ищут хозяев

Эсмеральда, как и другие животные на выставке, привита и стерилизована. Но она — носитель вируса лейкоза, который может быть опасен для других кошек, но не передается людям и собакам. При этом заболевание никак не проявляется, и при хорошем уходе животное может прожить долгую и счастливую жизнь. Но если лейкоз перейдет в активную форму, то понадобится лечение и контроль от ветеринарного врача.