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Дама с характером и шикарный «британец»: показываем 10 снимков кошек и собак, которые ищут хозяев

Сегодня в Новосибирске прошла выставка-раздача «День хвоста»

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Красавицу на фото зовут Элис. Она в приюте недавно

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Сегодня, 8 марта, в торговом центре «Сибмолл» прошла выставка-раздача домашних животных «День хвоста». На ней новосибирцы могут выбрать себе питомца и забрать домой. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, какие кошки и собаки попали на выставку сегодня. Может, кто-то из них понравится вам?

Эсмеральда, как и другие животные на выставке, привита и стерилизована. Но она — носитель вируса лейкоза, который может быть опасен для других кошек, но не передается людям и собакам. При этом заболевание никак не проявляется, и при хорошем уходе животное может прожить долгую и счастливую жизнь. Но если лейкоз перейдет в активную форму, то понадобится лечение и контроль от ветеринарного врача.

Эсмеральда не агрессивная, но робкая кошка. По словам волонтера Анны Галяминой, она будет «сидеть на окошке, романтически смотреть и мечтать о прекрасном»

Эсмеральда не агрессивная, но робкая кошка. По словам волонтера Анны Галяминой, она будет «сидеть на окошке, романтически смотреть и мечтать о прекрасном»

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Перла попала в приют «Наследие Бастет» из ветеринарной клиники. Там она любила спать в раковине, поэтому кошка получила такую кличку (от английского рearl — жемчужина).

Как и Эсмеральда, Перла — носительница лейкоза. Поэтому ее долго не берут домой

Как и Эсмеральда, Перла — носительница лейкоза. Поэтому ее долго не берут домой

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Кошке Альционе — около девяти месяцев. Ее забирали на «Дне хвоста», который прошел в декабре, но вернули, потому что она «хулиганила».

— Не справились с ее характером, а характер у нее действительно есть. Она поступила в приют со своими мамой и папой, и она прессовала своих родителей, отбирала еду. Сегодня ее забрал известный новосибирский комик, — рассказала НГС организатор выставки Рихарда Лем.

Альциона — кошка с характером

Альциона — кошка с характером

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Перла получила свою кличку из-за привычки спать в раковине

Перла получила свою кличку из-за привычки спать в раковине

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Альциону второй раз забрали с выставки домой

Альциону второй раз забрали с выставки домой

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Жужа и Шанти — собаки, подобранные на улице. У них хорошее воспитание, сегодня вокруг них собиралось много людей

Жужа и Шанти — собаки, подобранные на улице. У них хорошее воспитание, сегодня вокруг них собиралось много людей

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Ранее собаку Шанти уже забирали, но потом снова вернули в приют

Ранее собаку Шанти уже забирали, но потом снова вернули в приют

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Зоровавель, он же Вава. У кота есть аутоиммунное заболевание, поэтому ему каждый день нужно давать лекарство. Кот давно ждет своих хозяев. При этом Вава хороша ладит с людьми и собаками

Зоровавель, он же Вава. У кота есть аутоиммунное заболевание, поэтому ему каждый день нужно давать лекарство. Кот давно ждет своих хозяев. При этом Вава хороша ладит с людьми и собаками

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Филя — метис британского кота. Поэтому он крупный, с красивой блестящей шерстью. Сегодня ему нашли хозяев

Филя — метис британского кота. Поэтому он крупный, с красивой блестящей шерстью. Сегодня ему нашли хозяев

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Сегодня на выставку привезли 12 кошек и двух собак. Семерых кошек удалось пристроить.

Ко Дню кошек, который отмечали 1 марта, НГС собрал подборку 25 снимков с черными котами. Цвет их шерсти создает «магическое» настроение, как считают некоторые. Посмотрите в нашем материале на этих милых и загадочных животных.

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