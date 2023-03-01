Самые таинственные: смотрим на фотографии 25 черных котов и кошек в честь их праздника

В честь Дня котов и кошек, который празднуют 1 марта, НГС попросил читателей прислать фотографии черных котов — самых магических из всех разновидностей. Эти животные часто становились жертвами суеверий различных народов: во время инквизиции в Европе их сжигали, а в России до сих пор верят, что переходящий дорогу черный кот приведет к несчастьям. Несмотря на все предрассудки, черные коты и кошки обворожительны и дарят много радости своим хозяевам. НГС собрал подборку из 25 фотографий с милыми, забавными или величественными котами.