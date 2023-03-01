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Самые таинственные: смотрим на фотографии 25 черных котов и кошек в честь их праздника

Черный цвет кошачьей шерсти создает магическое настроение

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Черные коты, к слову, популярные герои фильмов и сериалов

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В честь Дня котов и кошек, который празднуют 1 марта, НГС попросил читателей прислать фотографии черных котов — самых магических из всех разновидностей. Эти животные часто становились жертвами суеверий различных народов: во время инквизиции в Европе их сжигали, а в России до сих пор верят, что переходящий дорогу черный кот приведет к несчастьям. Несмотря на все предрассудки, черные коты и кошки обворожительны и дарят много радости своим хозяевам. НГС собрал подборку из 25 фотографий с милыми, забавными или величественными котами.

«Вы готовы?» — как будто спрашивает питомец читателя НГС

«Вы готовы?» — как будто спрашивает питомец читателя НГС

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В последние годы в Новосибирске часто можно увидеть, как гуляют с котами на шлейке. Только посмотрите, сколько радости это может принести

В последние годы в Новосибирске часто можно увидеть, как гуляют с котами на шлейке. Только посмотрите, сколько радости это может принести

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Черный сфинкс примерил образ демона или дракона — каждому свое

Черный сфинкс примерил образ демона или дракона — каждому свое

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На фотографию будто попал двухголовых кот

На фотографию будто попал двухголовых кот

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По некоторым суевериям, черный кот, живущий в доме, приносит удачу. Этому корреспонденты НГС верят больше

По некоторым суевериям, черный кот, живущий в доме, приносит удачу. Этому корреспонденты НГС верят больше

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Котенок, который так и спрашивает: «Как, уже весна?»

Котенок, который так и спрашивает: «Как, уже весна?»

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Чиж позирует специально для читателей НГС

Чиж позирует специально для читателей НГС

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Кажется, этот кот олицетворяет многих новосибирцев в пятницу вечером

Кажется, этот кот олицетворяет многих новосибирцев в пятницу вечером

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Читатель НГС прислал в редакцию фотографии маленького котенка — он с интересом изучает мир

Читатель НГС прислал в редакцию фотографии маленького котенка — он с интересом изучает мир

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Кошатники часто наблюдают, как коты намериваются куда-то залезть. Например, в полиэтиленовый пакет

Кошатники часто наблюдают, как коты намериваются куда-то залезть. Например, в полиэтиленовый пакет

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А у одного нашего читателя целых три черных котенка

А у одного нашего читателя целых три черных котенка

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Корреспонденту НГС некоторые черные коты напоминают Беззубика из «Как приручить дракона»

Корреспонденту НГС некоторые черные коты напоминают Беззубика из «Как приручить дракона»

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Не забывайте заниматься и здоровьем ваших питомцев

Не забывайте заниматься и здоровьем ваших питомцев

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Возможно, этот кот тоже не понимает, почему День кошек не стоит наравне с Новым годом и 8 Марта

Возможно, этот кот тоже не понимает, почему День кошек не стоит наравне с Новым годом и 8 Марта

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Безусловно, крутая кошка по имени Шуня попала в нашу подборку

Безусловно, крутая кошка по имени Шуня попала в нашу подборку

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В День котов и кошек, конечно же, стоит упомянуть про элегантность и красоту этих животных

В День котов и кошек, конечно же, стоит упомянуть про элегантность и красоту этих животных

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Сегодня мы вновь удивляемся, насколько коты круты в балансировании

Сегодня мы вновь удивляемся, насколько коты круты в балансировании

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Кошка читателя НГС хвастается своим пушистым хвостом

Кошка читателя НГС хвастается своим пушистым хвостом

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А кто-то из кошатников привык принимать ванну в компании с переживающим животным. Хозяйка Марса, например, прислала такое фото со своим черным котом

А кто-то из кошатников привык принимать ванну в компании с переживающим животным. Хозяйка Марса, например, прислала такое фото со своим черным котом

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В первый снежный день весны так и хочется вспоминать летнее время и прогулки

В первый снежный день весны так и хочется вспоминать летнее время и прогулки

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А кошечка Гриня прорвалась в нашу подборку с небольшим белым пятнышком. Но мы ей это простим за ее очаровательность

А кошечка Гриня прорвалась в нашу подборку с небольшим белым пятнышком. Но мы ей это простим за ее очаровательность

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Поздравляю, вас загипнотизировали

Поздравляю, вас загипнотизировали

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Этот котенок явно недоволен водными процедурами

Этот котенок явно недоволен водными процедурами

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И в конце серьезное «спасибо, что прочитали» от кота Степы

И в конце серьезное «спасибо, что прочитали» от кота Степы

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В конце февраля журналисты НГС показали читателям фотографии своих котиков — и позитив вернулся в редакцию в десятикратном размере. Мы решили собрать 16 самых смешных и умилительных фото из тех, что прислали новосибирцы, и устроить голосование.

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