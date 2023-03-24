Рыси борются за мячик, медвежата делают первые шаги: как животные встречают весну в зоопарке — пятничное видео

Животные в новосибирском зоопарке стали чаще выходить из своих домиков — весной у посетителей гораздо больше шансов застать на месте своего любимца. Зоопарк выкладывает видео животных, так же как и Анна Новикова — постоянная посетительница Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило. На своем YouTube-канале она рассказывает о животных, которых уже знает по именам.

