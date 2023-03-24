Рыси борются за мячик, медвежата делают первые шаги: как животные встречают весну в зоопарке — пятничное видео

Животные в новосибирском зоопарке стали чаще выходить из своих домиков — весной у посетителей гораздо больше шансов застать на месте своего любимца. Зоопарк выкладывает видео животных, так же как и Анна Новикова — постоянная посетительница Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило. На своем YouTube-канале она рассказывает о животных, которых уже знает по именам.
— Кай, давай повозмущаемся. Да, Каюша? Не пускают нас, не открывают Герду? Ну сколько можно? Четвертый месяц медвежатам, — сочувствует она белому медведю, который не может попасть к своей подруге Герде.
В этом видео смотрите, как их медвежата делают первые шаги, а рыси борются за мячик. Яркие фламинго необычно смотрятся на снежном фоне — птицы распушают перья и заявляют друг другу права на свою территорию.
За животными можно наблюдать постоянно, особенно когда они хотят общаться. Например, как машет лапами выдра, когда видит посетителей.
Посмотрев это видео, вы точно почувствуете весну, тем более к концу недели синоптики обещали потепление.