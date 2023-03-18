В Новосибирской области нашли очаг бешенства— губернатор ввел карантин

В деревне Олтарь Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области выявили очаг бешенства. На территории населенного пункта с 18 марта установили карантин.
Соответствующее распоряжение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова опубликовано правительством региона. Согласно документу, ограничительные мероприятия продлятся в деревне с 18 марта по 16 мая этого года.
— Установить с 18 марта по 16 мая на территории деревни Олтарь Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — отмечается в документе. — Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством РФ специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта.
В распоряжении главы региона указано, что эпизоотический очаг выявили в деревне в личном подсобном хозяйстве на улице Центральной. В период ограничительных мер на его территории запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать хозяйство посторонним, ввозить и вывозить животных, которых не вакцинировали против бешенства в течение 179 дней и другое.
Во время карантина на территории деревни запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз (за исключением вакцинированных), отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.
В октябре прошлого года в селе Лозовском Баганского района зафиксировали случай нападения больной бешенством лисы на человека. Лиса укусила ребенка.