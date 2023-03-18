Сфинкс застрял лапой в решетке слива ванны — его пришлось вызволять новосибирским спасателям

Спасателям МАСС в Новосибирске пришлось вызволять донского сфинкса из крайне неприятной ситуации — у животного застряла лапа в металлической решетке для слива в ванне.
Инцидент произошел вчера, 17 марта, около 21:00 в Ленинском районе.
— Спасатели открутили крепление слива под ванной и аккуратно освободили лапу кошки, после чего передали животное хозяйке, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».
В конце января в Новосибирске эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби.