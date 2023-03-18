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Сфинкс застрял лапой в решетке слива ванны — его пришлось вызволять новосибирским спасателям

Пришлось применять инструменты

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Кот не мог высвободить лапу

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Спасателям МАСС в Новосибирске пришлось вызволять донского сфинкса из крайне неприятной ситуации — у животного застряла лапа в металлической решетке для слива в ванне.

Инцидент произошел вчера, 17 марта, около 21:00 в Ленинском районе.

— Спасатели открутили крепление слива под ванной и аккуратно освободили лапу кошки, после чего передали животное хозяйке, — объяснили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

В конце января в Новосибирске эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби.

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