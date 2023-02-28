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«Не доили и толком не кормили»: из-за 73 заморенных до смерти коров завели дело о жестоком обращении с животным

Большинство туш остались лежать под снегом: в Ордынском районе ввели режим повышенной готовности

Фотографии из самовольно занятых коровников Шайдуровского сельсовета мы не показываем по этическим соображениям

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Прокуратура Ордынского района Новосибирской области передала в Следственный комитет материалы дела о жестоком обращении с коровами. По информации главы района, в Шайдуровском сельсовете от голода и холода погибло более 70 голов скота.

— По ходатайству прокурора Ордынского района материалы уголовного дела о жестоком обращении с животными в Шайдуровском сельсовете переданы в СУ СК РФ по НСО, — сообщили НГС в прокуратуре области.

В начале 2022 года предприниматели из Алтайского края выкупили из конкурсной массы банкротящегося предприятия САХО поголовье из 170 с лишним коров в Шайдуровском сельсовете.

— У новых собственников КРС нет ни помещений, ни земли в нашем районе. Летом коров держали в поле, кормили и доили. Но осенью стало понятно, что держать животных негде. В итоге они заняли старые животноводческие бесхозные помещения сельсовета, но они абсолютно непригодны для зимовки коров. В октябре-ноябре собственники получали предписания и предостережения Росссельхознадзора. Но животных не доили и толком не кормили: осенью они начали массово умирать, — рассказал НГС глава Ордынского района Олег Орел.

По словам Орла, собственники даже не утилизировали погибший от голода и холода скот.

— В феврале мы выезжали на место и внесли в акт данные о гибели 73 голов. Собственнику выдали предписание об утилизации трупов до конца месяца. С того дня часть выживших коров отдали в качестве платы за привезенный корм, другую куда-то увезли, сдали (вероятно, на забой), какую-то часть забрали местные жители под зарплату или за деньги, — добавил глава Ордынского района.

Предписание по утилизации собственник коров не исполнил. Лежащие под снегом туши могут привести к катастрофическим последствиям в ближайшие месяцы. 15 февраля на заседании комитета ЧС было принято решение ввести режим повышенной готовности. На следующий день на сессии депутатов Ордынского района решили увеличить резервный фонд Ордынского района на 2 миллиона рублей. Во столько оценивается стоимость работ по утилизации трупов коров. По словам Олега Орла, их так много, что местные скотомогильники просто не могут их вместить.

Ранее прокуратура возбудила дело о жестком обращении с животными против хозяйки своры собак в Новосибирске. Визит к ней домой привел к еще к двум уголовным делам: оскорбление и насилие по отношению к представителю власти.

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