Знаменитый кот из мема с блинами собирается праздновать Масленицу. В Сети его зовут Блинчиком

Если вы забыли, кот Джаз, он же «кот Блинчик», он же кот-мем с блинами — из Перми, хоть и известен далеко за ее пределами. В связи с Масленицей журналисты 59.RU узнали, как дела у известного котика.
Напомним, в 2015 году по сети разлетелось фото, на котором кот с довольной мордой сидит на стуле у стола. Рядом стоит тарелка с блинами и сметаной. На основе этой фотографии тогда появились десятки мемов. С момента публикации прошло чуть меньше восьми лет. Мы связались с хозяином кота Робертом Хазбулатовым и расспросили его о любимце.
— С Джазом всё хорошо, жив-здоров, радует меня и своих поклонников, — рассказывает 59.RU Роберт.
По словам хозяина, на эту Масленицу в семье Джаза запланировали традиционное масленичное угощение.
— Разумеется, блины есть и будут — это же главный праздник блинного кота, — делится Роберт. — Блины мы разные любим — с начинкой, со сгущенкой и со сметанкой. У кота часто спрашивают, ест ли он блины. Пусть это останется маленькой интригой.
Кстати, Джаз — вегетарианец: не ест мясо, предпочитает сухой корм и иногда лакомится печеньем и зеленым горошком.
Хозяин кота Роберт — айтишник, сисадмин, системный инженер. Свободное время посвящает велосипеду и путешествиям. В 2013 году его жена увидела кота у ТРК — там раздавали котят и взрослых кошек.
— Наталья рассказала мне о нем, хотя знала, что я котов не люблю, — рассказывал ранее 59.RU Роберт. — Но увидев его там на следующий день, я взял кота, не раздумывая.
Хозяева любили музыку, поэтому дали парню музыкальное имя Джаз, или Джазик. А мем появился на Масленицу — в тот день супруга Роберта приготовила блины и решила устроить фотосессию для любимца. Роберт выложил пару фото в группе одного из конкурсов во «ВКонтакте». И забыл о них. Лишь спустя время узнал, что его Джаз пользуется невероятной популярностью, у него даже есть фанаты — они создали группу во «ВКонтакте». Позже, по многочисленным просьбам, хозяин создал личную страничку кота в соцсетях.
В прошлом году Джаз приболел, многие фанаты написали добрые слова в его поддержку. Уже в скором времени на страничке появилось сообщение от его имени, что кот идет на поправку, а потом — и о его выздоровлении.
У Джаза сейчас больше шести тысяч друзей, его статус во «ВКонтакте»: «Добро побеждает всё!»
Публикуем еще несколько мемов с Джазом.
Также мы рассказывали об еще одном суперпопулярном в сети коте, который говорил: «No No No!» Он тоже пермяк.