Знаменитый кот из мема с блинами собирается праздновать Масленицу. В Сети его зовут Блинчиком

По словам хозяина, на эту Масленицу в семье Джаза запланировали традиционное масленичное угощение.



— Разумеется, блины есть и будут — это же главный праздник блинного кота, — делится Роберт. — Блины мы разные любим — с начинкой, со сгущенкой и со сметанкой. У кота часто спрашивают, ест ли он блины. Пусть это останется маленькой интригой.



Кстати, Джаз — вегетарианец: не ест мясо, предпочитает сухой корм и иногда лакомится печеньем и зеленым горошком.