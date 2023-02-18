Беременную лосиху убили браконьеры под Новосибирском — видео с места

18 февраля егеря нашли и вычислили подозреваемых в убийстве беременной лосихи. Об этом НГС рассказал председатель Купинского районного общества охотников и рыболовов Владимир Бибиков.
— Сегодня между селами Чумашки и Горностали, в двух километрах от заказника, мой сын Иван Бибиков в ходе рейда с другими егерями нашли «потаск» — следы, свидетельствующие о том, что здесь тащили тушу зверя снегоходом. Иван поехал по следам, которые привели его в дом в селе Чумашки, там и нашли место, где разделывали тушу, — говорит Владимир Бибиков.
Председатель охотсообщества прислал НГС видео, которое снял егерь. Из кадров следует, что лосиху разделывали в сарае. Охотники посмотрели поняли: животное вынашивало двух детенышей.
— Мясо уже растащили по домам участники этой охоты и их товарищи. Хозяин дома не состоит в сообществе охотников. В любом случае, разбираться и делать выводы предстоит полиции: Иван вызвал оперативную группу, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавил Бибиков.
По словам председателя охосообщества, мужчина, в доме которого нашли внутренности лосихи, признался, что убил животное со своим другом. Получить оперативный комментарий у областного главка полиции на момент публикации не удалось.
В 2022 году уголовных дел о незаконной охоте возбуждено больше, чем в предыдущем. Среди подозреваемых и осужденных — сотрудники Росгвардии, чиновники, директора заповедных территорий и полицейские. НГС ранее опубликовал обзор самых резонансных уголовных дел о незаконной охоте 2022 года.