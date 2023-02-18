Беременную лосиху убили браконьеры под Новосибирском — видео с места

— Сегодня между селами Чумашки и Горностали, в двух километрах от заказника, мой сын Иван Бибиков в ходе рейда с другими егерями нашли «потаск» — следы, свидетельствующие о том, что здесь тащили тушу зверя снегоходом. Иван поехал по следам, которые привели его в дом в селе Чумашки, там и нашли место, где разделывали тушу, — говорит Владимир Бибиков.

