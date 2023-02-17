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Все коты были уставшими, кошка укусила до крови: сибирячка расстроилась после посещения котокафе

Посетительница оставила отзыв с обидой на заведение

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Судя по отзыву, не обрадовалась гостям белоснежная красавица Вельде

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Сибирячка осталась недовольна посещением котокафе MURCHIM на улице Коммунистической в Новосибирске. Животные не захотели с ней играть, а одна из кошек искусала девушку и ее спутника. Возмущение посетительница излила в виде отзыва на сервисе 2GIS.

— Все коты были уставшими и безжизненными, единственная кошка, которая не спала, была со скверным характером и несколько раз укусила меня и моего друга до крови. Я обработала рану, но она загноилась, а укушенный палец сильно опух! — написала женщина, подписавшаяся именем Серафима Новикова.

Женщина описала внешность кошки-агрессора, а также по памяти назвала кличку животного.

Недовольная клиентка неправильно запомнила кличку животного. На самом деле кошку зовут Вельде

Недовольная клиентка неправильно запомнила кличку животного. На самом деле кошку зовут Вельде

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Хозяйка котокафе MURCHIM Анна Стародуб в телефонной беседе заявила, что не намерена рассказывать о произошедшем, добавив, что если кошку сказали не трогать, следовало послушаться совета.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Котокафе MURCHIM (ООО «Мурчим») было зарегистрировано в 2016 году, учредители компании — Анна Стародуб (которая внесла 51 % уставного капитала и также является директором котокафе) и Светлана Пальчунова (49 %). По состоянию на конец 2021 года (более свежие данные не представлены) чистая прибыль компании составила 461 тысячу рублей.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец обиделся на бар «Руки Вверх!»: ему не дали спеть песню про Путина дважды за вечер.

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