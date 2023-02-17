Все коты были уставшими, кошка укусила до крови: сибирячка расстроилась после посещения котокафе

— Все коты были уставшими и безжизненными, единственная кошка, которая не спала, была со скверным характером и несколько раз укусила меня и моего друга до крови. Я обработала рану, но она загноилась, а укушенный палец сильно опух! — написала женщина, подписавшаяся именем Серафима Новикова.