Все коты были уставшими, кошка укусила до крови: сибирячка расстроилась после посещения котокафе

Сибирячка осталась недовольна посещением котокафе MURCHIM на улице Коммунистической в Новосибирске. Животные не захотели с ней играть, а одна из кошек искусала девушку и ее спутника. Возмущение посетительница излила в виде отзыва на сервисе 2GIS.
— Все коты были уставшими и безжизненными, единственная кошка, которая не спала, была со скверным характером и несколько раз укусила меня и моего друга до крови. Я обработала рану, но она загноилась, а укушенный палец сильно опух! — написала женщина, подписавшаяся именем Серафима Новикова.
Женщина описала внешность кошки-агрессора, а также по памяти назвала кличку животного.
Хозяйка котокафе MURCHIM Анна Стародуб в телефонной беседе заявила, что не намерена рассказывать о произошедшем, добавив, что если кошку сказали не трогать, следовало послушаться совета.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Котокафе MURCHIM (ООО «Мурчим») было зарегистрировано в 2016 году, учредители компании — Анна Стародуб (которая внесла 51 % уставного капитала и также является директором котокафе) и Светлана Пальчунова (49 %). По состоянию на конец 2021 года (более свежие данные не представлены) чистая прибыль компании составила 461 тысячу рублей.
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