Из снежного барса сделали ковер: на Алтае изъяли шкуру убитого редкого зверя

— К сожалению, браконьеры будут добывать снежного барса, пока существует спрос на шкуры редких животных. Скорее всего, и эту шкуру ирбиса везли на заказ. К счастью, случаев целенаправленной добычи снежного барса в России становятся всё меньше. Всемирный фонд дикой природы обратится с запросом и постарается выяснить с помощью молекулярно-генетического анализа, если он возможен, либо исследования рисунка пятен на шкуре, не принадлежит ли шкура кому-то из известных на Алтае снежных барсов, за которыми мы наблюдаем с помощью фотоловушек, — цитируют в пресс-службе Александра Карнаухова, координатора проектов представительства Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.