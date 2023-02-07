Из снежного барса сделали ковер: на Алтае изъяли шкуру убитого редкого зверя

На Алтае изъяли шкуру снежного барса (ирбиса). Как рассказали в пресс-службе Алтайской таможни, сотрудники ФСБ и самой таможни в ходе следственных действий обнаружили шкуру животного у жителя Алтайского края.
— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе Алтайской таможни.
Животное входит в Красный список Международного союза охраны природы в категории «уязвимый». То, что это шкура снежного барса, подтвердила экспертиза, уточнили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF России).
— К сожалению, браконьеры будут добывать снежного барса, пока существует спрос на шкуры редких животных. Скорее всего, и эту шкуру ирбиса везли на заказ. К счастью, случаев целенаправленной добычи снежного барса в России становятся всё меньше. Всемирный фонд дикой природы обратится с запросом и постарается выяснить с помощью молекулярно-генетического анализа, если он возможен, либо исследования рисунка пятен на шкуре, не принадлежит ли шкура кому-то из известных на Алтае снежных барсов, за которыми мы наблюдаем с помощью фотоловушек, — цитируют в пресс-службе Александра Карнаухова, координатора проектов представительства Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.
Сотрудники WWF России также собираются обратиться к коллегам из Монголии, так как, возможно, шкуру привезли контрабандой оттуда. Сейчас шкура хранится в полиции. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире сейчас не больше 4–7 тысяч снежных барсов, в России их всего 70–90 особей. В Горном Алтае ирбисов больше всего.
В середине января в Республике Тыва поймали браконьера с тушей краснокнижного манула.