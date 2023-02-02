Байбак его знает: проверьте, что вы понимаете в сурках — забавный тест о Кеше из Новосибирского зоопарка

2 февраля в мире празднуют День сурка. Считается, что по поведению животных можно предсказать, какой будет весна. Нужно наблюдать за животным, когда оно вылезает из своей норки. Если зверек спокойно покидает нору, значит, зима скоро кончится. Если же сурок высовывает нос и быстро прячется обратно — будет еще 6 недель зимы. В честь этого предлагаем вам вспомнить наш старый тест про сурка Иннокентия из Новосибирского зоопарка. Проверьте, всё ли вы знаете о жизни сурков!
Сурок (или байбак) по имени Кеша приехал в Новосибирский зоопарк уже взрослым, слабым и истощенным. Имя ему дали уже в зоопарке.
Сейчас Иннокентий — упитанный малый 70 сантиметров в длину. Увидеть сурка можно будет только летом, когда его переведут в уличный вольер. Пары у Кеши нет — он живет в одиночестве.
НГС решил, что вся слава в мире незаслуженно достается всего одному сурку по имени Фил из фильма с Биллом Мюрреем, и сделал небольшой тест — попробуйте узнать побольше о сородичах нашего Иннокентия!