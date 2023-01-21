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Реснитчатого бананоеда продают в Новосибирске — эта ящерица может менять цвет

Бананоедов начали разводить недавно

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На «Авито» продают геккона-подростка

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Реснитчатого бананоеда продает на «Авито» новосибирский зооцентр. Цена такой ящерицы — 8000 рублей.

Животное выставил на продажу зооцентр «Зебра». Его сотрудник, представившийся Алексеем, заявил, что ящерица довольно простая в содержании:

— Особых условий не требует. Нужен террариум. Влажность поддерживать на уровне 60–80%. Наличие коряг различных, растений живых или искусственных. Ему нужно прятаться, так как он сумеречный.

Питаются бананоеды в зависимости от возраста. Маленьким нужно давать жучков и тараканов, а вот взрослые меньше питаются насекомыми и переходят на фруктовую диету.

— Не совсем популярна ящерица, так как они не такие контактные, как многие бы хотели. Температура тела наша для них неприятна. У них максимальная температура воздуха, которую они выдерживают, 28 градусов, — рассказал сотрудник центра.

Бананоеду нужны коряги и растения

Бананоеду нужны коряги и растения

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Бананоед может потерять способность прилипать к поверхности, если долго держать его в руках. Эти ящерицы практически не приручаются.

— У них есть прыжки в неизвестность. Они очень прыгучие. Если он сидит у нас на руках, то может прыгнуть в любое место. А прыгают они на значительное расстояние: от 30 сантиметров и дальше, — сообщил Алексей.

Длина взрослой особи с хвостом — от 20 до 22 сантиметров. У бананоедов подвижный хвост, они могут на нем висеть. Но если они его отбрасывают, то потом не могут отрастить.

— Так как они разводятся относительно недавно, то точный возраст, сколько они проживают в неволе, неизвестен. Сейчас зафиксирован, насколько помню, в районе 15–18 лет, — уточнил сотрудник.

Как уточнил Алексей, на цвет ящерицы влияет ее состояние. Когда бананоед спокойный, то его цвет серый. А в активном состоянии животное становится ярче.

В Новосибирске на сайте Avito появилось объявление о продаже 11-летней цирковой лошади. За породистого жеребца владелец просит 500 тысяч рублей.

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