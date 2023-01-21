Реснитчатого бананоеда продают в Новосибирске — эта ящерица может менять цвет

— Особых условий не требует. Нужен террариум. Влажность поддерживать на уровне 60–80%. Наличие коряг различных, растений живых или искусственных. Ему нужно прятаться, так как он сумеречный.

Питаются бананоеды в зависимости от возраста. Маленьким нужно давать жучков и тараканов, а вот взрослые меньше питаются насекомыми и переходят на фруктовую диету.