«Цирковой конь делает трюки»: в Новосибирске продают лошадь за полмиллиона рублей — что она умеет

В Новосибирске на сайте Avito появилось объявление о продаже 11-летней цирковой лошади. За породистого жеребца владелец просит 500 тысяч рублей.
Как говорится в объявлении, конь по кличке Тотем достигает в холке 165 сантиметров. В цирке лошадь выступает уже 2,5 года.
— Знаю, что лошадь продают по той причине, что владелица планирует приобрести нового скакуна, чтобы выступать в цирке. У Тотема отменное здоровье, он обучен таким приемам, как «лежать», «сидеть». Делать их будет даже у новичка. Идеален для фотосессии, прекрасно плавает, проводились фотосессии как в закрытом помещении, так и на озере, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией.
В объявлении владелец отметил, что все документы на скакуна имеются. Также у коня есть все необходимые прививки.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу необычных ночных зверьков с перепонками. За каждое животное просят 10 тысяч рублей.