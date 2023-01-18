«Цирковой конь делает трюки»: в Новосибирске продают лошадь за полмиллиона рублей — что она умеет

— Знаю, что лошадь продают по той причине, что владелица планирует приобрести нового скакуна, чтобы выступать в цирке. У Тотема отменное здоровье, он обучен таким приемам, как «лежать», «сидеть». Делать их будет даже у новичка. Идеален для фотосессии, прекрасно плавает, проводились фотосессии как в закрытом помещении, так и на озере, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией.

