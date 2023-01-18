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Тема дняЦирковую лошадь продают за полмиллиона рублей
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«Цирковой конь делает трюки»: в Новосибирске продают лошадь за полмиллиона рублей — что она умеет

Жеребец участвует в представлениях уже 2,5 года

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Конь достигает в холке 165 сантиметров

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В Новосибирске на сайте Avito появилось объявление о продаже 11-летней цирковой лошади. За породистого жеребца владелец просит 500 тысяч рублей.

Как говорится в объявлении, конь по кличке Тотем достигает в холке 165 сантиметров. В цирке лошадь выступает уже 2,5 года.

— Знаю, что лошадь продают по той причине, что владелица планирует приобрести нового скакуна, чтобы выступать в цирке. У Тотема отменное здоровье, он обучен таким приемам, как «лежать», «сидеть». Делать их будет даже у новичка. Идеален для фотосессии, прекрасно плавает, проводились фотосессии как в закрытом помещении, так и на озере, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией.

В объявлении владелец отметил, что все документы на скакуна имеются. Также у коня есть все необходимые прививки.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу необычных ночных зверьков с перепонками. За каждое животное просят 10 тысяч рублей.

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