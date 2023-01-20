Дрожал и тряс головой. Из ДНР привезли контуженого щенка — посмотрите добрую историю его спасения

Об истории щенка Евгения написала в соцсетях. Волонтер рассчитывала, что Кондрат быстро найдет новых хозяев, но их всё не было.

— Кондрат был очень активным щенком. Что такое ходить — для него это понятие вообще неизвестное, он только бегал, и это многих смущало, — вспоминает Евгения. — Мы всё лето ездили на фестивали от фонда «Зоозащита», я активно его пиарила во всех группах, но откликов было очень мало. Он прожил у меня семь месяцев. За это время стал воспитанней, мы выучили некоторые команды, научились ходить, а не бегать, сметая всё вокруг.