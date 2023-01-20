Дрожал и тряс головой. Из ДНР привезли контуженого щенка — посмотрите добрую историю его спасения

Волонтеры спасли щенка, который едва не погиб под обстрелами в ДНР. Малыша назвали Кондрат, он жил на улице в Макеевке. Из-за пережитого стресса щенок не мог спокойно сидеть — он всё время дрожал и тряс головой. Трогательную историю спасения контуженого щенка смотрите в видеосюжете наших коллег из E1.RU.
— Я приняла решение ехать в ДНР, как только мне отправили видео с Кондратом. Он был такой потерянный, несчастный, — вспоминает волонтер фонда «Зоозащита» Евгения Ханипова. — Когда я первый раз взяла малыша на руки, он ко мне так прижался, как будто понял, что я хочу его увезти из-под постоянных обстрелов и жизни, полной страха.
Кондрата привезли на Урал летом 2022 года. Его отправили на обследование и готовились к длительному лечению, но оказалось, что физически щенок здоров — как только он попал в спокойную обстановку, то перестал трястись. Но проблемы возвращаются, как только Кондрат испугается или перенервничает.
Об истории щенка Евгения написала в соцсетях. Волонтер рассчитывала, что Кондрат быстро найдет новых хозяев, но их всё не было.
— Кондрат был очень активным щенком. Что такое ходить — для него это понятие вообще неизвестное, он только бегал, и это многих смущало, — вспоминает Евгения. — Мы всё лето ездили на фестивали от фонда «Зоозащита», я активно его пиарила во всех группах, но откликов было очень мало. Он прожил у меня семь месяцев. За это время стал воспитанней, мы выучили некоторые команды, научились ходить, а не бегать, сметая всё вокруг.
Наконец в январе малыш нашел новый дом. Приручить Кондрата вызвалась молодая пара — Ирина и Михаил. Щенок принял их с первой встречи.
— Я очень давно хотела собаку, сказала об этом молодому человеку, и мы начали искать, — рассказала хозяйка Кондрата Ирина. — Хотели сначала купить, но потом я подумала, что лучше взять из приюта. Вбила в поисковике «приюты Екатеринбурга», начали листать, увидели историю Кондрата, она нас очень зацепила.