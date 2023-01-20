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Манул заблокировал в домике своего собрата — забавное видео борьбы из Новосибирского зоопарка

Животному удалось выбраться из пушистой западни

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Подросший котенок манула упорно блокировал выход из домика

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В Новосибирском зоопарке возникла необычная потасовка между подросшими котятами манулов. Один из них заблокировал выход из домика для второго.

Сделал он это очень просто — распушился и не выпускал. Забавный инцидент попал на видео постоянного посетителя зоопарка Сергея Ильтякова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

После нескольких минут борьбы манулу удалось выбраться, но, увидев сильный снегопад, он предпочел тут же вернуться в укрытие.

Новосибирский блогер Роман Паулов снял ролик, как проводит день зимой его любимец из Новосибирского зоопарка — манул Зеленогорск. Он смонтировал его под музыку с варганом.

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