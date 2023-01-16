Новосибирец снял клип о мануле Зеленогорске под музыку с варганом — смотрим эпичный ролик

— Я купил этот трек на EdipemicSound для этого клипа. Я долго искал музыку, которая хотя бы немного имела отношение к тем местам, в которых манулы обитают. В начале этого трека — соло на варгане. Этот инструмент нередко встретишь в домах и на стоянках на Алтае и в Тыве. Мне кажется, что звук варгана идеально подходит к манулам — жителям бескрайних суровых степей, — отмечает Роман.