Новосибирец снял клип о мануле Зеленогорске под музыку с варганом — смотрим эпичный ролик

Новосибирский блогер Роман Паулов снял ролик, как проводит день зимой его любимец из Новосибирского зоопарка — манул Зеленогорск.
Он подобрал специальную музыку так, что кажется, будто манул танцует, когда ставит лапки на хвост. Роман отметил, что у Зеленогорска много важных манульих дел в течение каждого года.
— Одно из таких — ежедневный обход своей территории. Нужно всё внимательно проверить и осмотреть, обнюхать и, конечно, залезть на свою смотровую дерево-башню, чтобы проконтролировать всю округу, да заодно кипера (смотрителя за животными. — Прим. ред.) с обедом повысматривать. Так что, быть манулом — дело хлопотное! — утверждает новосибирский блогер Роман Паулов.
Музыка в клипе — это композиция Fairy's Fear группы Deskant.
— Я купил этот трек на EdipemicSound для этого клипа. Я долго искал музыку, которая хотя бы немного имела отношение к тем местам, в которых манулы обитают. В начале этого трека — соло на варгане. Этот инструмент нередко встретишь в домах и на стоянках на Алтае и в Тыве. Мне кажется, что звук варгана идеально подходит к манулам — жителям бескрайних суровых степей, — отмечает Роман.
Смотрим, что получилось. Лучше включить звук для полноты впечатления.
Ранее видео, на котором сотрудница Новосибирского зоопарка кормит манула Снежинку, набрало
Все материалы о манулах вы можете почитать здесь.