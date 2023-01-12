СЕЙЧАС -26°С
Пробки 4/10
usd 69.02
eur 74.14
Тема дняСибирячка пожаловалась на тренера из-за упражнения
Все новости
Все новости

Сразу четырех снежных барсов сняли на обычный смартфон — уникальное видео из Республики Алтай

Смотрим редчайшие кадры

1 001

В Новосибирском зоопарке можно увидеть снежного барса. Его зовут Саян

Поделиться

Впервые в России на видео смартфона попали четыре молодых снежных барса. Уникальные кадры смог сделать инспектор дирекции ООПТ Алтая и природного парка «Уч-Энмек» Эзен Санакаев в январе этого года. Животные передвигались по территории заказника «Шавлинский» в долине реки Аргут в Республике Алтай.

Видео было опубликовано на сайте Всемирного фонда природы в Алтае-Саянском экорегионе. На ролике запыхавшийся мужчина с восторгом снимает грациозных зверей.

— По словам инспектора, во время обхода территории он увидел ирбисов на расстоянии около 8 метров, но, пока бегал за смартфоном, ирбисы отошли дальше, от волнения у него тряслись руки, видео размыто, — отметили в фонде.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: представительство Всемирного фонда природы в Алтае-Саянском экорегионе

Александр Карнаухов, координатор проектов Всемирного фонда дикой природы, заявил, что это уникальный случай.

— Случай уникален втройне. Во-первых, в России в дикой природе в принципе никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой. Во-вторых, четыре котенка в выводке снежных барсов — большая редкость. Обычно самки ирбисов приносят 2–3 котенка. Поэтому такой выводок даже автоматическими камерами зафиксировать сложно. В-третьих, встретить невероятно редкого и скрытного зверя в дикой природе почти невозможно. В России таких встреч мало. А тут инспектор не только нос к носу столкнулся в горах с четырьмя снежными барсами, так еще и успел снять видео выводка, — цитирует фонд слова Александра Карнаухова.

Специалисты предполагают, что инспектор заснял четырех котят в возрасте полтора года или самку и трех котят. Котята взрослые, к лету они начнут самостоятельную жизнь.

В Республике Алтай 26 марта прошлого года также засняли снежного барса (ирбиса), которых в России осталось не больше 70–90 особей.

О том, как снежных барсов едва не уничтожили в России, а теперь пытаются возродить, вы можете прочесть в нашем материале.

По теме

Республика АлтайВидеоСнежный барсВымирающий вид
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter