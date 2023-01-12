Сразу четырех снежных барсов сняли на обычный смартфон — уникальное видео из Республики Алтай

Впервые в России на видео смартфона попали четыре молодых снежных барса. Уникальные кадры смог сделать инспектор дирекции ООПТ Алтая и природного парка «
Видео было опубликовано на сайте Всемирного фонда природы в Алтае-Саянском экорегионе. На ролике запыхавшийся мужчина с восторгом снимает грациозных зверей.
— По словам инспектора, во время обхода территории он увидел ирбисов на расстоянии около
Александр Карнаухов, координатор проектов Всемирного фонда дикой природы, заявил, что это уникальный случай.
— Случай уникален втройне. Во-первых, в России в дикой природе в принципе никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой. Во-вторых, четыре котенка в выводке снежных барсов — большая редкость. Обычно самки ирбисов приносят
Специалисты предполагают, что инспектор заснял четырех котят в возрасте полтора года или самку и трех котят. Котята взрослые, к лету они начнут самостоятельную жизнь.
В Республике Алтай 26 марта прошлого года также засняли снежного барса (ирбиса), которых в России осталось не больше
О том, как снежных барсов едва не уничтожили в России, а теперь пытаются возродить, вы можете прочесть в нашем материале.