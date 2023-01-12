Сразу четырех снежных барсов сняли на обычный смартфон — уникальное видео из Республики Алтай

— Случай уникален втройне. Во-первых, в России в дикой природе в принципе никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой. Во-вторых, четыре котенка в выводке снежных барсов — большая редкость. Обычно самки ирбисов приносят 2–3 котенка. Поэтому такой выводок даже автоматическими камерами зафиксировать сложно. В-третьих, встретить невероятно редкого и скрытного зверя в дикой природе почти невозможно. В России таких встреч мало. А тут инспектор не только нос к носу столкнулся в горах с четырьмя снежными барсами, так еще и успел снять видео выводка, — цитирует фонд слова Александра Карнаухова.