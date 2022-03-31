«Успех всей жизни»: снежного барса засняли на обычную камеру в Горном Алтае — редкое видео

В Республике Алтай 26 марта засняли снежного барса (ирбиса), которых в России осталось не больше 70–90 особей. Видео сделал в Кош-Агачском районе республики местный житель и общественный инспектор Александр Карнаухов во время экспедиции, прошедшей при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда «Мир Вокруг Тебя» Siberian Wellness.

На видео снежный барс снят со спины. Виден его длинный и пушистый хвост. Зверь медленно идет по заснеженному горному склону, замечает оператора и оглядывается, а затем спокойно разворачивается и следует дальше. Как рассказали в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы, это обычное поведение барса. Ирбисы не боятся людей и не нападают на человека, предпочитая уйти или затаиться.