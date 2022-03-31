«Успех всей жизни»: снежного барса засняли на обычную камеру в Горном Алтае — редкое видео

В Республике Алтай 26 марта засняли снежного барса (ирбиса), которых в России осталось не больше 70–90 особей. Видео сделал в Кош-Агачском районе республики местный житель и общественный инспектор Александр Карнаухов во время экспедиции, прошедшей при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда «Мир Вокруг Тебя» Siberian Wellness.
На видео снежный барс снят со спины. Виден его длинный и пушистый хвост. Зверь медленно идет по заснеженному горному склону, замечает оператора и оглядывается, а затем спокойно разворачивается и следует дальше. Как рассказали в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы, это обычное поведение барса. Ирбисы не боятся людей и не нападают на человека, предпочитая уйти или затаиться.
— В тот день днем участники учета наблюдали за группой сибирских горных козлов, на которых охотится ирбис, и заметили, что животные чего-то боятся: стоят на месте и смотрят в одну сторону. Так копытные ведут себя, когда видят хищника: наблюдают, что он будет делать, куда пойдет. Потом инспектор и общественный инспектор осторожно поднялись на гору и в бинокль начали наблюдать за склоном. Увидели снежного барса и схватили камеру. Снежный барс увидел людей, но спокойно шел дальше, потом просто ушел за горы, — говорит Александр Карнаухов, координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.
Последний раз эксперт WWF, сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков смог увидеть и снять снежного барса в 2019 году. Также любительские фото снежного барса на телефон и камеру также получали природоохранники и местные жители Алтая и Тувы. Таких случаев с
— На видео хорошо виден рисунок на шкуре снежного барса. Мы внимательно изучаем видео и попробуем сравнить с базой данных ирбисов, которую собираем с помощью автоматических камер с 2010 года. Возможно, получится определить особь и окажется, что это наш старый знакомый ирбис.
Увидеть снежного барса в дикой природе — редчайшая возможность, эти звери чрезвычайно осторожны, пугливы и редки. Именно поэтому ученые изучают снежного барса с помощью автоматических камер. А вот снять хищника простой камерой — успех всей жизни. При этом в 2022 году это уже второй случай, так как в феврале снежного барса также заснял на мобильный телефон инспектор в долине реки Аргут. В этом году в учете ирбиса принимают участие рекордное количество организаций и человек, — говорит Александр Карнаухов, координатор проектов Представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.
Полномасштабный учет снежного барса проходит в феврале-апреле 2022 года. Инициаторами учета стала организация WWF и проходит он в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где обитает до 90% популяции ирбисов в России. Результаты учета ирбисов появятся в апреле этого года.
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