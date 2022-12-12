Житель Новосибирска сбросил соседскую таксу с 17-го этажа — что об этом известно

В Новосибирске в субботу, 10 декабря, по адресу Забалуева, 92 с
— Хозяин, видимо, не ночевал дома или работал, а собака скучала и выла по ночам. Соседи вызывали полицию, но никто так и не застал его дома. Писали заявление участковым, но один гражданин решил самостоятельно решить проблему. И в этот роковой день для бедной таксы он решил выкинуть ее с балкона
Как делится анонимный источник, между соседями произошла драка. Другие жители дома вызвали полицию, но она приехать не успела. Мужчина схватил собаку и швырнул ее с балкона. Потом житель Забалуева, 92 спустился на лифте, взял собаку за задние лапы и откинул. Последние действия попали на видеокамеру, которая установлена на входе в подъезд.
— По камерам видно, как собака упала, и через какое-то время он выходит, берет ее за задние лапы и тащит, а потом возвращается через другой вход. Заявление в полицию написано, и видео все предоставлены. Помогите придать огласке, чтобы дело не закрыли безнаказанно! Прошу анонимно, ведь неизвестно, что у этого неадеквата в голове и что он может сделать, — поделился анонимный подписчик.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирску, полицейские зарегистрировали информацию по выявленной публикации по факту жестокого обращения с животным. Правоохранители начали проверку, обстоятельства уточняются. Вызывали ли на место происшествия полицейских, в пресс-службе не ответили.
В начале декабря в Новосибирске разразился скандал из-за «концлагеря» для животных. Тогда зоозащитники изъяли из дома жительницы Первомайского района породистых собак и котенка. Случилось это после того, как у хозяйки животных умерла лошадь.