Житель Новосибирска сбросил соседскую таксу с 17-го этажа — что об этом известно

— Хозяин, видимо, не ночевал дома или работал, а собака скучала и выла по ночам. Соседи вызывали полицию, но никто так и не застал его дома. Писали заявление участковым, но один гражданин решил самостоятельно решить проблему. И в этот роковой день для бедной таксы он решил выкинуть ее с балкона 17-го этажа, — рассказали в «Инцидент Новосибирск».