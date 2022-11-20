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Накопили жирок к зиме. Мы нашли самых толстых котов Новосибирска — десятки умилительных фото

В этом тексте только котики и ничего больше!

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ds

Как можно отказать им в угощении?

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Зима и холод постепенно приходят в Новосибирск. К ним многие котики подготовились намного лучше людей — набрали жирок и отрастили густую шубу. Смотрим на самых упитанных питомцев.

В этой публикации фото только милых котиков — и никакого негатива!

Черному коту еще есть к чему стремиться

Черному коту еще есть к чему стремиться

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Вес Рыжика — 6,5 килограмма

Вес Рыжика — 6,5 килограмма

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— Наши 6,5 килограмма Рыжика, — прислала фото читательница НГС.

Пушистая принцесса Мася

Пушистая принцесса Мася

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Подготовился к зиме, так подготовился!

Подготовился к зиме, так подготовился!

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Толстенький и кудрявый котик

Толстенький и кудрявый котик

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Самое время быть ближе друг к другу

Самое время быть ближе друг к другу

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— Мальчика белого зовут Кокс, шотландец вислоухий, ему 4 года. Вместе теплее, — объяснила читательница НГС Анжелла Крум.

Котик Кузьма

Котик Кузьма

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— Котик Кузьма. Эх, жизнь удалась! — так подписала фото выше Мария, хозяйка Кузьмы.

Пушистая кость Мурзилки

Пушистая кость Мурзилки

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Лукас и его игрушечка

Лукас и его игрушечка

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Лунтик не откликается на свою кличку

Лунтик не откликается на свою кличку

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Ему нравится, чтобы его звали — мамин сынок

Ему нравится, чтобы его звали — мамин сынок

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— Этого мальчика зовут Лунтик, но он не откликается на свою кличку... Бежит сломя голову, если позвать его МАМИН СЫНОК, — рассказала читательница НГС Олеся.

Котик Фуши

Котик Фуши

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Ласковый малыш

Ласковый малыш

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— Это медвежонок Фуши — огромный кот, тяжеленный... но очень стеснительный, скромный и преданный, — рассказала читательница НГС Олеся. — По весу не скажу, мы их не взвешивали. Но они толстячки еще те.

Два «хлебобулычных изделия»

Два «хлебобулычных изделия»

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Кошечка Пуговка готова к зиме

Кошечка Пуговка готова к зиме

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Вес — 9 килограмм

Вес — 9 килограмм

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Котик Кузя демонстрирует пузико

Котик Кузя демонстрирует пузико

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Шапочка не будет лишней!

Шапочка не будет лишней!

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Кот Сэм

Кот Сэм

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Кнопка с дочкой Майкой

Кнопка с дочкой Майкой

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Семен и Савелий сладко спят вместе

Семен и Савелий сладко спят вместе

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Кто-то очень хорошо погулял

Кто-то очень хорошо погулял

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Еще одна «пушистая кость»

Еще одна «пушистая кость»

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Кто-то явно не любит себя ограничивать в еде

Кто-то явно не любит себя ограничивать в еде

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— Тут понятно у кого кость пушистая, — подписала фото выше читательница НГС Ольга.

Для многих домашние животные — неиссякаемый источник радости и веселья. Редко какой хозяин устоит перед милыми уловками любимца. Как они выпрашивают угощения — смотрим на видео и фото новосибирцев.

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