Накопили жирок к зиме. Мы нашли самых толстых котов Новосибирска — десятки умилительных фото

Зима и холод постепенно приходят в Новосибирск. К ним многие котики подготовились намного лучше людей — набрали жирок и отрастили густую шубу. Смотрим на самых упитанных питомцев.
В этой публикации фото только милых котиков — и никакого негатива!
— Наши 6,5 килограмма Рыжика, — прислала фото читательница НГС.
— Мальчика белого зовут Кокс, шотландец вислоухий, ему 4 года. Вместе теплее, — объяснила читательница НГС Анжелла Крум.
— Котик Кузьма. Эх, жизнь удалась! — так подписала фото выше Мария, хозяйка Кузьмы.
— Этого мальчика зовут Лунтик, но он не откликается на свою кличку... Бежит сломя голову, если позвать его МАМИН СЫНОК, — рассказала читательница НГС Олеся.
— Это медвежонок Фуши — огромный кот, тяжеленный... но очень стеснительный, скромный и преданный, — рассказала читательница НГС Олеся. — По весу не скажу, мы их не взвешивали. Но они толстячки еще те.
— Тут понятно у кого кость пушистая, — подписала фото выше читательница НГС Ольга.
Для многих домашние животные — неиссякаемый источник радости и веселья. Редко какой хозяин устоит перед милыми уловками любимца. Как они выпрашивают угощения — смотрим на видео и фото новосибирцев.