«Пинал так, что она улетала»: полиция начала проверку после сообщения о жестоком обращении с собакой в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку сообщения в соцсети «ВКонтакте» о жестоком обращении над собакой в Плющихинском жилмассиве.



— По выявленной публикации сотрудниками полиции информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.

