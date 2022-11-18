«Пинал так, что она улетала»: полиция начала проверку после сообщения о жестоком обращении с собакой в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку сообщения в соцсети «ВКонтакте» о жестоком обращении над собакой в Плющихинском жилмассиве.
— По выявленной публикации сотрудниками полиции информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.
Как написали сегодня, 18 ноября, очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте», мужчина по время прогулки издевался над собакой прямо на глазах у детей. Видео момента жестокого обращения с животным очевидцы опубликовали в сети.
— Мужчина лет 30, выгуливая мелкую собачку возле дома Виталия Потылицына 11, жестоко издевался над ней. Он её уже обездвиженную таскал за собой на поводке, пинал так, что она достаточно далеко улетала. Затем снова притягивал к себе поводком и снова пинал. После, наклонившись над ней, начал её душить. В это время мимо в школу проходили две девочки лет 10, — написал автор поста.
После этого по словам очевидца, мужчина еще раз кинул собаку между бетонных плит, которые лежат недалеко от места инцидента.
— Я кое-как успела выскочить и добежать до данного мужчины, взяла с собой одеялко. Обнаружила его возле машины. Собачка была привязана к зеркалу. Он спокойно стоял и прогревал машину. Он начал от всего отказываться, спешно закрыл машину и убежал в первый подъезд, — отметила автор поста.
Ранее в ЖК «Венеция» водитель Toyota Camry сбил корги, которая бежала по дороге. По словам очевидцев, после инцидента водитель скрылся.