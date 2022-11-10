Щенку енотовидной собаки ищут дом, где он бы смог впасть в спячку: 7 снимков милого Тотоши

Новосибирские волонтеры спасли щенка енотовидной собаки, которого назвали Токио — ласково Тотоша. Щенка нашли раненым на обочине дороги в августе. Малыша прооперировали — жить в дикой природе он уже не сможет, поэтому ему ищут ответственных хозяев.

— Ему сделали резекцию на тазобедренный сустав. Он на передержке. Прежде чем его взять, человек должен хорошо изучить информацию о енотовидных собаках, его манеры поведения, инстинкты. На зиму он впадает в спячку. В квартире постоянно тепло, и сбой происходит. Он может не спать и днем, и ночью из-за этого, — объяснила волонтер Наталья из группы animal_nsk, где можно подробнее прочитать про Тотошу.