Щенку енотовидной собаки ищут дом, где он бы смог впасть в спячку: 7 снимков милого Тотоши
Волонтеры подчеркивают, что это непростой в содержании зверь
Новосибирские волонтеры спасли щенка енотовидной собаки, которого назвали Токио — ласково Тотоша. Щенка нашли раненым на обочине дороги в августе. Малыша прооперировали — жить в дикой природе он уже не сможет, поэтому ему ищут ответственных хозяев.
— Ему сделали резекцию на тазобедренный сустав. Он на передержке. Прежде чем его взять, человек должен хорошо изучить информацию о енотовидных собаках, его манеры поведения, инстинкты. На зиму он впадает в спячку. В квартире постоянно тепло, и сбой происходит. Он может не спать и днем, и ночью из-за этого, — объяснила волонтер Наталья из группы animal_nsk, где можно подробнее прочитать про Тотошу.
Поэтому Тотошу отдадут тем, кто сможет организовать для него вольер на улице, при этом не посадит на цепь.
— Внешне напоминает енота, ведет себя как лиса, а на самом деле является собакой. Он не агрессивен, хорошо приручается и может стать верным и любящим компаньоном для заботливого хозяина. Подойдет терпеливым владельцам, которые готовы уделять Тоше внимание и тратить достаточное количество времени на уход за ним. К посторонним людям относится с опаской. Любит, когда ему чешут грудку. Прекрасно ладит с собаками, особенно если собака его размера. К кошкам относится как к добыче, но не обижает, — отмечают волонтер.
Тотоше 6 месяцев, но он уже кастрирован и вакцинирован. При этом он достаточно тяжелый — 8 килограммов.
В июле в Новосибирской области волонтеры спасли теленка косули, который попал под сельхозтехнику. Малыша нашли посреди поля, и он не мог передвигаться. Детеныша назвали Бемби.