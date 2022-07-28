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Волонтеры спасли теленка косули — малыш попал под сельхозтехнику и не мог ходить

Ветеринары сделали операцию животному

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Теленок лежал в поле и не мог встать

Теленок лежал в поле и не мог встать

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В Новосибирской области волонтеры спасли теленка косули, который попал под сельхозтехнику. Малыша нашли посреди поля, и он не мог передвигаться. Детеныша назвали Бемби.

— На границе Новосибирской области и Алтайского края в поле, оставшись без матери, он попал под сельхозтехнику. Травмированы лапы. Помочь сам себе не может. Выйти к людям боится. Неравнодушные люди обратились к нам за помощью малышу. В пятницу, пока город стоял в пробках по дороге на дачу, наш волонтер Настя ехала за Бемби. А он ждал ее, мучаясь от боли и страха, — рассказали волонтеры НРОО «База Реабилитации Животных» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Вечером того же дня Бемби доставили в клинику, провели осмотр и поместили в клетку.

— Особенностей работы с такими животными очень много, нужно учитывать не только травму, но и содержание в неестественных для них условиях. Это и молоко для кормления, и постоянно свежая трава, и правильная подача пищи, переворачивание для правильного пищеварения и так далее, — объяснили волонтеры.

Недавно косуле провели операцию по восстановлению сломанной ноги, а 25 июля Бемби смог встать и пойти.

В начале июля во время сплава на байдарках в селе Завьялово новосибирец Иван Берязев помог цапле освободиться от рыболовной лески, которую она проглотила.

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