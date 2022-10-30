«Домой еле завели»: животные обрадовались первому снегу — хозяева показали эмоции питомцев

Первый снег, который улежался на земле, не оставил равнодушными ни детей (им пытаются играть в снежки), ни животных. Новосибирцы радуют своих питомцев продолжительными прогулками, те в ответ дарят хозяевам массу положительных эмоций.



Например, для джек-рассел-терьера Фины это вторая зима в жизни, но первая такая счастливая встреча со снегом.

