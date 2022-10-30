«Домой еле завели»: животные обрадовались первому снегу — хозяева показали эмоции питомцев

Первый снег, который улежался на земле, не оставил равнодушными ни детей (им пытаются играть в снежки), ни животных. Новосибирцы радуют своих питомцев продолжительными прогулками, те в ответ дарят хозяевам массу положительных эмоций.
Например, для джек-рассел-терьера Фины это вторая зима в жизни, но первая такая счастливая встреча со снегом.
Сибирячка Алла решила сегодня вывести на прогулку всю дружную команду: бобтейла Мурзука, лабрадоров Барни, Альфа и Герду, а также чихуахуа Машеньку. Взрослые собаки, по ее словам, отлично переносят зиму, рады, а в снегу лабрадоры могут даже искупаться. Машенька пока в недоумении — это ее первая зима.
Их называют белая парочка — кот Лучан и пес Тишка. Сегодня их можно было увидеть на пляже Бумеранг. Сибиряк — это тот, кто тепло одевается!
Кличку этого малыша автор фото не указал, но по всему видно, что встреча со снегом прошла продуктивно.
Анна вывела своего питомца погулять во двор. Ну и как в таком случае обойтись без традиционной игры с палочкой?! Киппер (кличка пса), по ее словам, прекрасно переносит зиму и может гулять часами.
— Мистер Короткие Лапки обладает низким клиренсом, и зимой он скорее купается в снегу, — отметила Анна.
На первый взгляд этому лабрадору Леону всё равно, но можно ли сделать такую фотографию летом?!
Бишон-фризе по кличке Арчи сначала испугался снега: было холодно — пес постоянно поднимал лапы. Потом пес разыгрался.
— Домой еле завели: играл, радовался снегу, — отметила хозяйка питомца Светлана
Снегу обрадовались не только домашние питомцы. В парке Березовая роща белки, обезумев от счастья, начали нападать на людей, отметила жительница Новосибирска Мила Кулик.
— Не забудьте что-нибудь съестное при прогулке в лес, — посоветовала женщина.
Пару дней назад мы выложили видео, от которого буквально веет Новым годом. В ролике манул умывается под снегопадом.