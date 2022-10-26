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В Новосибирском зоопарке впервые за 20 лет вылупился птенец турако

Чтобы выходить птенца, его содержат в специальном брудере с подогревом

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Когда птенец вылупился, он весил всего 17 граммов

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Новосибирский зоопарк пополнился новым обитателем. В зоопитомнике вылупился птенец турако. Птиц этого вида в зоопарке содержат давно, но получить потомство удалось лишь 20 лет спустя.

— Нам хотелось сохранить потомство турако. Этот птенец для зоопарка очень ценен. Поэтому мы создали для него условия, в которых до минимума сведены все риски. Когда он только вылупился из яйца, он весил всего 17 граммов. Мы кормим его специальным кормом для птенцов. Сейчас мы уже предлагаем ему мелко нарезанные фрукты, — цитирует официальный сайт Новосибирского зоопарка заведующую отделом орнитологии Елену Мелешко.

В первые дни жизни маленький турако находился в брудере с подогревом. Когда птенец полностью оперится, его переведут в специальный вольер для молодняка. Содержаться малыш будет рядом с родителями.

Напомним, 1 октября у пингвинов Флиппа и Мими появилось потомство.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. ШилоНовое потомство
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