В Новосибирском зоопарке впервые за 20 лет вылупился птенец турако

В первые дни жизни маленький турако находился в брудере с подогревом. Когда птенец полностью оперится, его переведут в специальный вольер для молодняка. Содержаться малыш будет рядом с родителями.



Напомним, 1 октября у пингвинов Флиппа и Мими появилось потомство.

