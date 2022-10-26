В Новосибирском зоопарке впервые за 20 лет вылупился птенец турако
Чтобы выходить птенца, его содержат в специальном брудере с подогревом
Новосибирский зоопарк пополнился новым обитателем. В зоопитомнике вылупился птенец турако. Птиц этого вида в зоопарке содержат давно, но получить потомство удалось лишь
— Нам хотелось сохранить потомство турако. Этот птенец для зоопарка очень ценен. Поэтому мы создали для него условия, в которых до минимума сведены все риски. Когда он только вылупился из яйца, он весил всего
В первые дни жизни маленький турако находился в брудере с подогревом. Когда птенец полностью оперится, его переведут в специальный вольер для молодняка. Содержаться малыш будет рядом с родителями.
Напомним, 1 октября у пингвинов Флиппа и Мими появилось потомство.