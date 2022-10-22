В Новосибирском зоопарке на свет появился пингвиненок — смотрим первые фото крохи

В группе пингвинов Гумбольдта Новосибирского зоопарка случилось пополнение. 1 октября на свет появился первенец Флиппа и Мими.

В Новосибирском зоопарке рассказали, что Флипп и Мими образовали пару позже остальных. Они устроили семейное гнездо на искусственной скале, а теперь стали родителями.

Малыша опекают Мария Васенина, зоолог отдела мелких приматов и пингвинов, и Елена Мелешко, заведующая отделом орнитологии. За первые недели жизни птенец заметно подрос и уже приближается к «подростковому» периоду.