В Новосибирском зоопарке на свет появился пингвиненок — смотрим первые фото крохи
Птенец стал первенцем для семейной пары пингвинов Флиппа и Мими
В группе пингвинов Гумбольдта Новосибирского зоопарка случилось пополнение. 1 октября на свет появился первенец Флиппа и Мими.
В Новосибирском зоопарке рассказали, что Флипп и Мими образовали пару позже остальных. Они устроили семейное гнездо на искусственной скале, а теперь стали родителями.
Малыша опекают Мария Васенина, зоолог отдела мелких приматов и пингвинов, и Елена Мелешко, заведующая отделом орнитологии. За первые недели жизни птенец заметно подрос и уже приближается к «подростковому» периоду.
— Пингвины, как и большинство птиц, растут быстро. Когда ему исполнилось две недели, мы начали менять подходы в кормлении. Если сначала мы методично очищали рыбу и в блендере, измельчали ее до нежной кашицы, то сейчас уже даем мелкие кусочки филе. Постепенно приучаем к взрослой пище. Ждем, что скоро он станет «трудным подросточком», — объяснила Мария Васенина.
У птенцов пингвинов бывает период подросткового бунта, когда они показывают характер. Если им что-то не нравится, они могут даже отказываться от еды.
— Потом это, конечно, проходит. Но стоит набраться терпения. А вообще пингвины в любом возрасте очень славные, — добавила зоолог Мария Васенина.
Птенцов пингвинов нельзя перегревать, поэтому со второго дня их жизни сотрудники зоопарка снижают температуру в помещении. Постепенно ее доводят до +19 градусов.
Скоро маленького пингвина переселят ближе к сородичам. Он должен слышать голоса взрослых птиц и привыкать к ним.
В Новосибирском зоопарке пингвины Гумбольдта содержатся с 2016 года, а с 2018 года регулярно размножаются. Это один из мелких видов пингвинов длиной 70 см и весом около 4 кг. Пингвины Гумбольдта находятся на грани исчезновения и занесены в Международную Красную книгу.
В мае в Новосибирском зоопарке детеныш появился у мартышек диана.