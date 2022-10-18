Снежного барса отправят из новосибирского зоопарка в Красноярск
Теперь животное поселится в парке флоры и фауны «Роев ручей»
Шестилетнюю самку снежного барса отправят в Красноярск из Новосибирского зоопарка имени
— Специалисты Россельхознадзора оформили согласование на автомобильный маршрут перевозки снежного барса из Новосибирского зоопарка в Красноярский парк, — отметили в ведомстве.
Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу Новосибирского зоопарка имени
Напомним, в конце августа в новосибирском зоопарке открыли новые вольеры для бурых и гималайских медведей.