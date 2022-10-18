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Снежного барса отправят из новосибирского зоопарка в Красноярск

Теперь животное поселится в парке флоры и фауны «Роев ручей»

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Специалисты Россельхознадзора согласовали перевозку

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Шестилетнюю самку снежного барса отправят в Красноярск из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, теперь животное поселится в парке флоры и фауны «Роев ручей».

— Специалисты Россельхознадзора оформили согласование на автомобильный маршрут перевозки снежного барса из Новосибирского зоопарка в Красноярский парк, — отметили в ведомстве.

Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, однако в организации попросили обратиться за информацией в приемную директора.

Напомним, в конце августа в новосибирском зоопарке открыли новые вольеры для бурых и гималайских медведей.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило
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