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Пудель или мальтипу? Пелагея завела модную кудрявую собаку — сколько может стоить такой щенок

Собаку назвали Войс

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Щенок может стоить 400 тысяч рублей

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Певица Пелагея завела щенка, которого назвала Войс. Первый день собаки в доме Пелагеи и ее дочери Таси певица показала в своем телеграм-канале.

Щенок пока обживается в квартире

Щенок пока обживается в квартире

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Войс стал подарком для Таси. Щенка принесли ей в подарочной коробке, и дочь Пелагеи продолжала восклицать: «Он настоящий» и «Вот это счастье».

Пелагея показала Войса в телеграм-канале сегодня, 16 октября

Пелагея показала Войса в телеграм-канале сегодня, 16 октября

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Пелагея породу собаки в своих соцсетях не называет. Грумер Татьяна рассказала о том, какая это может быть порода и сколько она стоит.

— Похож на пуделя, но также, может быть, мальтипу. Это очень модная порода собаки. Она не признанная пока. Это смесь пуделя и мальтезы. Очень тяжелая в уходе. Они от пуделей отличаются количеством завитков. У мальтипу их не так много. Пудель стоит в районе 50 тысяч, мальтипу стоят сильно дороже. Они могут 400 тысяч рублей стоить, — отметила грумер.

Сегодня на НГС вышел репортаж про Алену Романову, которая разводит корги и лабрадоров. В ее доме живут 20 собак, не считая щенков.

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