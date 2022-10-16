Пудель или мальтипу? Пелагея завела модную кудрявую собаку — сколько может стоить такой щенок
Собаку назвали Войс
Певица Пелагея завела щенка, которого назвала Войс. Первый день собаки в доме Пелагеи и ее дочери Таси певица показала в своем телеграм-канале.
Войс стал подарком для Таси. Щенка принесли ей в подарочной коробке, и дочь Пелагеи продолжала восклицать: «Он настоящий» и «Вот это счастье».
Пелагея породу собаки в своих соцсетях не называет. Грумер Татьяна рассказала о том, какая это может быть порода и сколько она стоит.
— Похож на пуделя, но также, может быть, мальтипу. Это очень модная порода собаки. Она не признанная пока. Это смесь пуделя и мальтезы. Очень тяжелая в уходе. Они от пуделей отличаются количеством завитков. У мальтипу их не так много. Пудель стоит в районе 50 тысяч, мальтипу стоят сильно дороже. Они могут 400 тысяч рублей стоить, — отметила грумер.
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