«Теперь ходит выпрашивает»: рыбаки прикормили дикую лису под Новосибирском

В Искитимском районе на реке Китерня к рыбакам стала часто выходить молодая лиса. Животное выпрашивает еду и с каждым днем всё ближе подходит к людям.

— Первый раз ее увидел на рыбалке. Хотел кинуть ей рыбу покормить. Но она на контакт не пошла. Рыжая, тощая, хвост облезлый, — объяснил корреспонденту НГС один из рыбаков Евгений.

