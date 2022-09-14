«Теперь ходит выпрашивает»: рыбаки прикормили дикую лису под Новосибирском
Животное всё ближе подходит к людям
В Искитимском районе на реке Китерня к рыбакам стала часто выходить молодая лиса. Животное выпрашивает еду и с каждым днем всё ближе подходит к людям.
— Первый раз ее увидел на рыбалке. Хотел кинуть ей рыбу покормить. Но она на контакт не пошла. Рыжая, тощая, хвост облезлый, — объяснил корреспонденту НГС один из рыбаков Евгений.
Он снял животное на видео.
Другой рыбак Алексей сказал, что животное постепенно всё ближе подходит к людям и многие опасаются, что у лисы может быть бешенство.
— Боится, конечно, близко совсем подходить. Но видно, что ходит, выпрашивает. И люди кидают ей хлеб, колбасу. Много еды остается обычно, да от рыбы всякое. Выйдет, стоит и смотрит, — отметил Алексей.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирской области к селу Карасево в Болотнинском районе стали выходить два медвежонка. Местные жители решили подкармливать медвежат хлебом и яблоками.