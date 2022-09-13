Огромную красивую жабу размером с ладонь спасли в Новосибирске — она испугала посетителей профилактория

Волонтеры спасли красивую огромную жабу, которая напугала посетителей профилактория в Новосибирске.

— Обычно осенью они ищут укромные места, например в гаражах, и люди их находят, звонят нам. Эту зеленую жабу нашли в профилактории в холле. Мы ее уже выпустили, — объяснила волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

На территории НСО водится два вида жаб — зеленая и серая.

— Зеленая водится только в определенных районах, где выбирает кустарники ближе к Оби. Если жаба переходит дорогу, то нужно постараться не давить ее. Это очень полезное земноводное, которое уничтожает вредителей в огородах, например слизней. Если в помещении нашли, то лучше ее вернуть в природу, — отметила волонтер. — Они не ядовитые, бородавок от них не бывает, но руки лучше потом помыть.