Медведи в Алтайском заповеднике сломали камеры, которые были установлены для слежения за северным оленем

— Результаты проверки ранее установленных камер доказали: установка фотоловушек на солонцах оказалось неэффективной. Камеры оказались привлекательным новым объектом для косолапых, на двух из трех солонцах фотоловушки повредили медведи — разгрызли или развернули — не дав проработать и двадцати дней. Теперь мы планируем устанавливать камеры на звериных тропах и горных перевалах. Кроме того, мы отметили присутствие на солонцах большого количества маралов, а по нашим наблюдениям, эти крупные копытные могут вытеснять с территории менее крупных северных оленей. Рейды выявили следы старого стана браконьеров, но свежих свидетельств браконьерства нет, — цитируют в пресс-службе Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника.