Медведи в Алтайском заповеднике сломали камеры, которые были установлены для слежения за северным оленем
За лето ученые не смогли сделать ни одного снимка оленей
В Алтайском заповеднике медведи свернули две из трех автоматических камер, которые предназначались для слежки за северными оленями. Камеры работали только 20 дней. Их установили летом прошлого года, а этим лето, когда ученые пришли проверить результаты и забрать флешки, оказалось что большего количества камер уже нет. В итоге за лето ученые не смогла сделать ни одного снимка северного оленя.
— Мониторинг северного оленя в заповеднике «Алтайский» прошел летом этого года. Задача экспедиции – выявить точные места обитания северного оленя, получить фотосвидетельства присутствия редкого вида копытных, по возможности уточнить численность группировки. Полевые исследования состоялись при поддержке Всемирного фонда дикой природы и Фонда «Мир Вокруг Тебя» компании Siberian Wellness, — рассказали в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.
Сотрудники заповедника всего получили 9137 фотоснимков, однако северного оленя на территории Алтайского заповедника не зафиксировали. В основном в объектив попали медведи и маралы.
— Результаты проверки ранее установленных камер доказали: установка фотоловушек на солонцах оказалось неэффективной. Камеры оказались привлекательным новым объектом для косолапых, на двух из трех солонцах фотоловушки повредили медведи — разгрызли или развернули — не дав проработать и двадцати дней. Теперь мы планируем устанавливать камеры на звериных тропах и горных перевалах. Кроме того, мы отметили присутствие на солонцах большого количества маралов, а по нашим наблюдениям, эти крупные копытные могут вытеснять с территории менее крупных северных оленей. Рейды выявили следы старого стана браконьеров, но свежих свидетельств браконьерства нет, — цитируют в пресс-службе Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника.
Экспедиция по мониторингу продолжалась 12 дней. За это время сотрудники заповедника прошли пешком 145 км, а 100 км преодолели на лодке, установили 5 новых фотоловушек для охраны и мониторинга северного оленя, обновили три ранее заложенных солонца, куда копытные приходят, чтобы пополнить запасы минеральных солей.
— Сегодня в Горном Алтае северный олень достоверно сохранился только в Алтайском заповеднике на Шапшальском и Абаканском хребтах, а точные места обитания вида изучены слабо, так как находятся в труднодоступных, удаленных от населенных пунктов и дорог местах. Увидеть оленя в дикой природе также удается редко. Благодаря поддержке экспедиций и рейдов с 2021 года в заповеднике «Алтайский» сформирована сеть автоматических камер на Абаканском хребте. Инспекторы и ученые продолжат наблюдения за редким копытным, — говорит Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника.
Следующая экспедиция по местам обитания северного оленя в Алтайском заповеднике запланирована на осень. Участники исследования планируют расширить сеть автоматических камер и территорию обследования.
— Еще в XIX веке северный лесной олень населял треть территории Республики Алтай, но в прошлом веке численность вида сократилась из-за браконьерства и изменение климата. Всемирный фонд природы инициировал проект по сохранению вида. Если не предпринять мер по защите северного оленя сейчас, то спустя несколько лет олень может полностью исчезнуть с территории Республики Алтай, — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов представительства Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.
Как добавили в пресс-службе фонда, проект по охране лесного подвида северного оленя в Южной Сибири стартовал в 2021 году в Кузнецком Алатау, республиках Алтай и Тыва, а в 2022 году был продолжен. Поддержку работам оказали партнеры Фонда «Мир Вокруг Тебя» компании Siberian Wellness.
В Алтайском крае закрыли экотропы в заказнике «Чинетинский» и в Тигирекском заповеднике из-за увеличения числа медведей.