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«Ожидал, что придет большая рыба»: новосибирец выловил 10-килограммовую щуку

После пары фото мужчина отпустил рыбу

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По словам сибиряка, этот улов не самый большой за время промысла

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10-килограммовую щуку поймал новосибирец Сергей Мензелинцев в Болотнинском районе. Как отметил мужчина, этот трофей был не единственным в тот день.

По словам сибиряка, на рыбалку он отправился на два дня. За выходные Сергей поймал две крупные щуки весом 10 и 6 килограммов. Мужчина отметил, что этот улов не самый большой за время его промысла.

— Ожидал, что вновь придет большая рыба. Как только закинул, щука сразу клюнула. Не сильно долго, но рыба сопротивлялась и чуть не ушла, — поделился Сергей с журналистом НГС.

Как отметил новосибирец, после нескольких фотографий ценный трофей он отпустил. Уже в ближайшие выходные Сергей вновь планирует отправиться на промысел.

В конце августа новосибирец выловил 12-килограммовую щуку в Томской области.

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