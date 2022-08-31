«Ожидал, что придет большая рыба»: новосибирец выловил 10-килограммовую щуку

10-килограммовую щуку поймал новосибирец Сергей Мензелинцев в Болотнинском районе. Как отметил мужчина, этот трофей был не единственным в тот день.



По словам сибиряка, на рыбалку он отправился на два дня. За выходные Сергей поймал две крупные щуки весом 10 и 6 килограммов. Мужчина отметил, что этот улов не самый большой за время его промысла.



— Ожидал, что вновь придет большая рыба. Как только закинул, щука сразу клюнула. Не сильно долго, но рыба сопротивлялась и чуть не ушла, — поделился Сергей с журналистом НГС.

