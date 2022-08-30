«Не ожидал, что придет настолько крупный улов»: новосибирец выловил 12-килограммовую щуку
Это, по его словам, самая большая выловленная рыба за всё время
12-килограммовую щуку поймал новосибирец Максим Таболин в Томской области. Как отметил мужчина, это его самый большой улов за всё время промысла.
По словам Максима, на рыбалку он ездит регулярно, но даже не ожидал, что придет такой крупный трофей.
— На рыбалку ездил с друзьями на пару дней. Ловили с лодки. Когда клюнул трофей, вытянул его буквально за пять минут. Конечно, поймать такой трофей мечтал всегда, но даже не ожидал, что придет настолько крупный улов, — отметил Максим.
Мужчина отметил, что в этот день он также поймал еще несколько щук по два и три килограмма. Ценный трофей сибиряк забрал себе. Уже через две недели Максим планирует вновь отправиться на промысел.
В начале августа новосибирец выловил двух золотистых карпов кои в Мошковском районе.