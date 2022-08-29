Редкие кустарниковые собаки показали посетителям зоопарка крошечных щенков — очень милое фото

Щенков кустарниковых собак удалось сфотографировать в Новосибирском зоопарке: на прогулку их вынесла мама, самка по кличке Долли. Малыши появились на свет в августе 2022 года, и сами вылезать из домика пока еще не умеют.



В дикой природе кустарниковые собаки ведут ночной образ жизни, но в вольере Новосибирского зоопарка покидают убежище и в середине дня.



Эти животные занесены в Красную книгу.

