Редкие кустарниковые собаки показали посетителям зоопарка крошечных щенков — очень милое фото
Детеныши появились на свет меньше месяца назад
Щенков кустарниковых собак удалось сфотографировать в Новосибирском зоопарке: на прогулку их вынесла мама, самка по кличке Долли. Малыши появились на свет в августе 2022 года, и сами вылезать из домика пока еще не умеют.
В дикой природе кустарниковые собаки ведут ночной образ жизни, но в вольере Новосибирского зоопарка покидают убежище и в середине дня.
Эти животные занесены в Красную книгу.
Кустарниковая собака — редкое животное, обитающее во влажных лесах и саваннах Центральной и Южной Америке. Маленький хищник относится к семейству псовых, но внешне больше напоминает выдру и даже имеет перепонки между пальцами. Животные отлично плавают и ныряют и предпочитают держаться ближе к воде. Долгое время кустарниковые собаки считались вымершими животными: они ведут настолько скрытный образ жизни, что долгое время в руки ученых попадали только их окаменелые останки.
В Новосибирском зоопарке кустарниковые собаки появились в 2016 году: самку по кличке Долли привезли из пражского зоопарка, а самца по имени Боб — из зоопарка Мюлуз. Уже на следующий год у пары впервые появились щенки.
Ранее постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой удалось снять маленького щенка на видео.