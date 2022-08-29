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Редкие кустарниковые собаки показали посетителям зоопарка крошечных щенков — очень милое фото

Детеныши появились на свет меньше месяца назад

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Маленькие щенки родились в августе.

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Щенков кустарниковых собак удалось сфотографировать в Новосибирском зоопарке: на прогулку их вынесла мама, самка по кличке Долли. Малыши появились на свет в августе 2022 года, и сами вылезать из домика пока еще не умеют.

В дикой природе кустарниковые собаки ведут ночной образ жизни, но в вольере Новосибирского зоопарка покидают убежище и в середине дня.

Эти животные занесены в Красную книгу.

Кустарниковая собака — редкое животное, обитающее во влажных лесах и саваннах Центральной и Южной Америке. Маленький хищник относится к семейству псовых, но внешне больше напоминает выдру и даже имеет перепонки между пальцами. Животные отлично плавают и ныряют и предпочитают держаться ближе к воде. Долгое время кустарниковые собаки считались вымершими животными: они ведут настолько скрытный образ жизни, что долгое время в руки ученых попадали только их окаменелые останки.

Самка по имени Долли не стесняется зрителей

Самка по имени Долли не стесняется зрителей

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Кустарниковые собаки живут в Новосибирском зоопарке с 2016 года. За это время они не раз становились родителями

Кустарниковые собаки живут в Новосибирском зоопарке с 2016 года. За это время они не раз становились родителями

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В Новосибирском зоопарке кустарниковые собаки появились в 2016 году: самку по кличке Долли привезли из пражского зоопарка, а самца по имени Боб — из зоопарка Мюлуз. Уже на следующий год у пары впервые появились щенки.

Ранее постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой удалось снять маленького щенка на видео.

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