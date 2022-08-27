Карпа весом 31,5 килограмма выловил сибиряк в Обском море
Это, по его словам, самая большая выловленная рыба за всё время
Карпа весом 31,5 килограмма поймал житель Барнаула Павел Мансуров в Обском море. Как отметил мужчина, это его самый большой улов за всё время промысла.
По словам Павла, рыбу он вытягивал около часа. Сибиряк отметил, что на такой трофей даже не рассчитывал.
— Не ожидал, что придет такой трофей, рассчитывал максимум на 20-ти килограммовый улов. Когда клюнула сначала 15 минут боролся с берега, потом, чтобы вытянуть пересел в лодку, и она катала нас по водохранилищу еще около 40 минут, — пояснил Павел.
Мужчина отметил, что в этот день он также поймал еще два сазана по семь килограммов. Сибиряк рассказал, что ценный трофей он забрал себе. На вопрос о том, когда мужчина вновь планирует отправиться на промысел, Павел ответил, что пока впечатлений и положительных эмоций ему хватит на несколько месяцев.
В начале августа новосибирец выловил двух золотистых карпов кои в Мошковском районе.