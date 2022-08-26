«Самый большой улов в этом году»: новосибирец 20 минут вытягивал 7-килограммовую щуку
Перед этим он вытягивал щуку поменьше и судака на 3 килограмма
7-килограммовую щуку поймал новосибирец Павел Андреев в Томской области. Как рассказал мужчина, этот трофей был не единственным в тот день.
По словам Павла, рыбу он вытягивал около 20 минут. Мужчина отметил, что этот улов стал самым большим в этом году.
— Ездил на рыбалку на несколько дней. Ловил с лодки. В тот день также поймал судака на три килограмма, щуку на три и четыре с половиной килограмма. Когда вытянул трофей, испытал счастье и прилив адреналина. Безумно был рад такому улову, — пояснил Павел.
Как отметил новосибирец, ценный трофей он отпустил после нескольких фотографий. Уже через неделю мужчина планирует снова отправиться на промысел.
В начале августа новосибирец выловил двух золотистых карпов кои в Мошковском районе.