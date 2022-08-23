За крота — 100 рублей, за голубя — 600: какие штрафы за сбитых животных и почему по ОСАГО вы не получите ни копейки
Вы также можете лишиться прав, если не вызовете аваркома вместо ДПС
Водители рискуют лишиться прав не только за сбитых пешеходов и вождение в нетрезвом виде. Многие считают, что сбитое животное — это не повод обращаться в ДПС и фиксировать ДТП. А это не так. Подобная беспечность может стоить вам прав. Разбираемся, как высчитывают ущерб, нанесенный дикой природе, почему на такую аварию нужно всегда вызывать автоинспекторов и покроет ли ОСАГО ущерб, нанесенный машине (спойлер — нет).
В Новосибирской области с начала года, по данным на конец июля, на дорогах сбили более 60 диких животных. Цифрами поделились в региональном Минприроды.
— Зарегистрировано 60 ДТП с участием диких животных. Пострадало 43 лося и 18 косуль (в одном ДТП погибло 2 особи). Ущерб, нанесенный животному миру, составил 4,1 миллиона рублей, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве природы Новосибирской области. — Каждое ДТП с участием диких животных оформляется сотрудниками полиции, приезд государственного инспектора министерства регулируется во взаимодействии с МВД.
Сбили вы дикое животное, к которому, кстати, относится и голубь, и крот и бурундук, или собаку с кошкой — в любом случае нужно вызвать ДПС.
— Наезд на любое животное является дорожно-транспортным происшествием, — подчеркивает юрист Сергей Егоров. — При совершении наезда на животное водитель обязан оформить произошедшее ДТП в соответствии с ПДД, иначе ему грозит административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся.
Водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Что делать, если вы сбили животное
Итак, произошло ДТП. Водителю следует остановить транспортное средство, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников ГИБДД для оформления наезда. В темное время суток за городом водителю необходимо надеть светоотражающий жилет.
— Водителю следует сохранить максимально возможное количество следов ДТП. Если знака аварийной остановки недостаточно для ограждения места, где расположены предметы, имеющие отношение к происшествию (осколки стекол, обломки бампера
Самое важное — вызывайте именно ДПС.
— При наезде на животное ДТП необходимо оформлять именно с участием сотрудников ГИБДД, в противном случае, например, при оформлении ДТП аварийными комиссарами, водителя, совершившего наезд на животное, могут признать оставившим место ДТП, — делится опытом юрист.
ОСАГО возместит ущерб автомобилю?
Сначала нужно разобраться в понятиях «потерпевший» и «страховой случай».
В статье 1 ФЗ «О безопасности дорожного движения» потерпевший — лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред при использовании транспортного средства иным лицом. В том числе пешеход, водитель транспортного средства, которым причинен вред, и пассажир транспортного средства — участник ДТП.
Страховой случай — наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.
— Таким образом, при наезде на животное страховая компания по ОСАГО должна возместить ущерб, причиненный владельцам домашнего животного. То есть стоимость животного должна выплатить страховая. При этом водитель автомобиля, даже при наличии страховки, не вправе получить страховую выплату, так как у животных ОСАГО не бывает, — отметил юрист Сергей Егоров.
Ни лось, ни собака, ни любое другое животное не могут быть виновниками ДТП.
Кто и кому будет выплачивать нанесенный ущерб
Штраф может назначить автоинспектор, если вы нарушили ПДД и в итоге сбили животное, но не за сам факт наезда на него. Например, он может быть назначен за выезд на встречную полосу или превышение скорости — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в зависимости от ситуации. Штраф выплачивать вам придется самостоятельно.
В случае с дикими животными о материальном ущербе заявляет Министерство природы НСО, которое рассчитывает его по специальному тарифу. Если у вас есть ОСАГО, то при оформлении автоинспектором выплатит его она. Если полиса нет или он просрочен, то ущерб взыщут с водителя.
Если вы задавили крота — то при отсутствии ОСАГО придется вам выложить за него 100 рублей, за голубя — 600 рублей, волк, лиса и енот-полоскун ценятся меньше него и обойдутся в 200 рублей. За медведя «такса» — 60 тысяч рублей, за лося — 80 тысяч рублей.
В случае со сбитыми домашними и сельскохозяйственными животными действуют такие же правила по выплатам, как и с дикими. Но нюансов и сложностей намного больше. Ущерб из-за сбитой собаки или кошки, у которых есть хозяин, могут заставить возмещать, если водитель не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Важно также, соблюдал ли владелец животного все необходимые правила. Если будет доказано, что в аварии виноват владелец животного, то его можно обязать выплачивать ущерб, нанесенный автомобилю. Каждая ситуация очень индивидуальна.
Все основания для освобождения водителя от ответственности в возмещении ущерба прописаны в ГК РФ: статья 1083 «Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред».
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