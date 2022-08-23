За крота — 100 рублей, за голубя — 600: какие штрафы за сбитых животных и почему по ОСАГО вы не получите ни копейки

Сбили вы дикое животное, к которому, кстати, относится и голубь, и крот и бурундук, или собаку с кошкой — в любом случае нужно вызвать ДПС.

— Наезд на любое животное является дорожно-транспортным происшествием, — подчеркивает юрист Сергей Егоров. — При совершении наезда на животное водитель обязан оформить произошедшее ДТП в соответствии с ПДД, иначе ему грозит административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся.