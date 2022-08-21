«Возможно, ее увезли и выбросили». Удивительная история пропавшей кошки Бусинки, которую нашли через месяц в 60 км от дома

Удивительно милая история произошла в деревне Савелово Нижегородской области. Вечером 30 июня кошка Бусинка ушла гулять и не вернулась домой. Поиски были безуспешны, пока неожиданно не раздался звонок из Нижнего Новгорода (60 км от деревни!).
Как искали Бусинку и как нашли — в нашем видео (а еще там много кадров с милой кошечкой).
Поиски Буси велись серьезные. Больше месяца хозяева искали ее по всей деревне: клеили объявления на столбы, ходили к соседям, писали в группы в соцсетях.
— Я от руки писала записки и носила в каждый дом, чтобы каждый человек, я была уверена, что каждый человек знает, — рассказывает хозяйка кошки Светлана Васильева.
Сейчас Бусинка дома. Чувствует она себя хорошо, но пока привыкает к дому и хозяевам.
— Может быть, ее обижали. Мы берем ее на руки, она рычит… Единственное место, где она мурлычет, — у младшего ребенка, — улыбается Светлана.
Ранее мы побывали в частном приюте для животных и узнали, как можно помочь питомцам.