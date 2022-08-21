СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 59.13
eur 59.39
Тема дняКомфортные остановки опять отложили
Все новости
Все новости
Истории

«Возможно, ее увезли и выбросили». Удивительная история пропавшей кошки Бусинки, которую нашли через месяц в 60 км от дома

Как и почему она оказалась так далеко — неизвестно

1 890

Удивительно милая история произошла в деревне Савелово Нижегородской области. Вечером 30 июня кошка Бусинка ушла гулять и не вернулась домой. Поиски были безуспешны, пока неожиданно не раздался звонок из Нижнего Новгорода (60 км от деревни!).

Как искали Бусинку и как нашли — в нашем видео (а еще там много кадров с милой кошечкой).

Поиски Буси велись серьезные. Больше месяца хозяева искали ее по всей деревне: клеили объявления на столбы, ходили к соседям, писали в группы в соцсетях.

— Я от руки писала записки и носила в каждый дом, чтобы каждый человек, я была уверена, что каждый человек знает, — рассказывает хозяйка кошки Светлана Васильева.

Сейчас Бусинка дома. Чувствует она себя хорошо, но пока привыкает к дому и хозяевам.

— Может быть, ее обижали. Мы берем ее на руки, она рычит… Единственное место, где она мурлычет, — у младшего ребенка, — улыбается Светлана.

Ранее мы побывали в частном приюте для животных и узнали, как можно помочь питомцам.

По теме

ЖивотныеКотКошкаПропал котПропала кошка
  • ЛАЙК9
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2