«Возможно, ее увезли и выбросили». Удивительная история пропавшей кошки Бусинки, которую нашли через месяц в 60 км от дома

Удивительно милая история произошла в деревне Савелово Нижегородской области. Вечером 30 июня кошка Бусинка ушла гулять и не вернулась домой. Поиски были безуспешны, пока неожиданно не раздался звонок из Нижнего Новгорода (60 км от деревни!).



Как искали Бусинку и как нашли — в нашем видео (а еще там много кадров с милой кошечкой).