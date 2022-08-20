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Хоккеисты «Сибири» поучаствовали в благотворительной фотосессии с животными — умиляемся фотографиям

Всех животных можно забрать себе из фонда «Варежка»

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Антон Красоткин и Спутник Би, возраст котика 1 год 10 месяцев. «Кота подобрали прохожие у шиномонтажа, когда заметили, что проходящий человек кого-то пинает. Этим кем-то оказался Спутник Б»

Антон Красоткин и Спутник Би, возраст котика 1 год 10 месяцев. «Кота подобрали прохожие у шиномонтажа, когда заметили, что проходящий человек кого-то пинает. Этим кем-то оказался Спутник Б»

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Новосибирские хоккеисты из клуба «Сибирь» приняли участие в благотворительной фотосессии с животными.

— Сегодня в мире отмечается День бездомных животных. Это не праздник, это дата, заставляющая задуматься о трагичной судьбе братьев наших меньших, лишенных дома. Наши хоккеисты уже не первый раз становятся участниками благотворительной фотосессии с животными из «Варежки» — благотворительного фонда помощи животным, — рассказали в группе во «ВКонтакте» «ХК Сибирь».

Животные посетили тренировку спортсменов и сфотографировались с ними. В пресс-службе ХК «Сибирь» рассказали историю животных и сообщили, что забрать животное можно, заполнив анкету на сайте благотворительного фонда «Варежка».

Денис Александров и Граф Котякула, возраст кота 1,5 года.<br />«Кот получил прозвище из-за того, что он черный кот с забавно торчащими клыками. Живет у волонтера с самого детства. Обладает абсолютным доверием к человеку и окружающему миру — настолько, что спит в обнимку даже с собаками!»

Денис Александров и Граф Котякула, возраст кота 1,5 года.
«Кот получил прозвище из-за того, что он черный кот с забавно торчащими клыками. Живет у волонтера с самого детства. Обладает абсолютным доверием к человеку и окружающему миру — настолько, что спит в обнимку даже с собаками!»

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Алексей Соловьев и Бигби, возраст собаки 5 месяцев. «Волонтеры подобрали во время отпуска на Алтае. Щенок несколько дней ходил по пятам за ними, спал около палатки, и его решили забрать с собой. Оказался очень сообразительным, учит команды, прекрасно ладит с собаками на улице, отлично контактирует с людьми, не боится громких звуков»

Алексей Соловьев и Бигби, возраст собаки 5 месяцев. «Волонтеры подобрали во время отпуска на Алтае. Щенок несколько дней ходил по пятам за ними, спал около палатки, и его решили забрать с собой. Оказался очень сообразительным, учит команды, прекрасно ладит с собаками на улице, отлично контактирует с людьми, не боится громких звуков»

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Михал и Малинка, возраст собаки — 1 год 4 месяца. «Когда Малинке было около двух месяцев, она со своей собакой-мамой попала в отлов. За прошедший год Малинка успела пройти курс собачьего воспитания, освоила много команд. Очень сообразительная собака, обожающая учиться новому и выполнять команды»

Михал и Малинка, возраст собаки — 1 год 4 месяца. «Когда Малинке было около двух месяцев, она со своей собакой-мамой попала в отлов. За прошедший год Малинка успела пройти курс собачьего воспитания, освоила много команд. Очень сообразительная собака, обожающая учиться новому и выполнять команды»

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Антон Назаревич, Андрей Мартемьянов и Тайсон, возраст собаки 10 месяцев. «Был спасен от стаи набросившихся на него собак еще в щенячестве. Из-за этого не очень любит новые места — растет диванным любимцем-домоседом. Ласковый и контактный пес, отлично ладит с любыми животными и детьми»

Антон Назаревич, Андрей Мартемьянов и Тайсон, возраст собаки 10 месяцев. «Был спасен от стаи набросившихся на него собак еще в щенячестве. Из-за этого не очень любит новые места — растет диванным любимцем-домоседом. Ласковый и контактный пес, отлично ладит с любыми животными и детьми»

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Артем и Матильда, возраст собаки 2,5 года. «Прибилась к гаражам в Пашино. Была настолько спокойная, ласковая, доверчивая и душевная собака, что местные жители ее очень полюбили, построили будку и кормили. А когда собака поехала на стерилизацию, было очень жаль отправлять ее обратно, и волонтеры решили искать ей новый дом с домашней передержки»

Артем и Матильда, возраст собаки 2,5 года. «Прибилась к гаражам в Пашино. Была настолько спокойная, ласковая, доверчивая и душевная собака, что местные жители ее очень полюбили, построили будку и кормили. А когда собака поехала на стерилизацию, было очень жаль отправлять ее обратно, и волонтеры решили искать ей новый дом с домашней передержки»

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В «Приют Академгородка» подкинули породистого пса. Как рассказала его руководитель Галина Клебче, двое мужчин привели собаку 9 августа около 22:00.

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