Хоккеисты «Сибири» поучаствовали в благотворительной фотосессии с животными — умиляемся фотографиям
Всех животных можно забрать себе из фонда «Варежка»
Новосибирские хоккеисты из клуба «Сибирь» приняли участие в благотворительной фотосессии с животными.
— Сегодня в мире отмечается День бездомных животных. Это не праздник, это дата, заставляющая задуматься о трагичной судьбе братьев наших меньших, лишенных дома. Наши хоккеисты уже не первый раз становятся участниками благотворительной фотосессии с животными из «Варежки» — благотворительного фонда помощи животным, — рассказали в группе во «ВКонтакте» «ХК Сибирь».
Животные посетили тренировку спортсменов и сфотографировались с ними. В пресс-службе ХК «Сибирь» рассказали историю животных и сообщили, что забрать животное можно, заполнив анкету на сайте благотворительного фонда «Варежка».
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