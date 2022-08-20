Хоккеисты «Сибири» поучаствовали в благотворительной фотосессии с животными — умиляемся фотографиям

Артем и Матильда, возраст собаки 2,5 года. «Прибилась к гаражам в Пашино. Была настолько спокойная, ласковая, доверчивая и душевная собака, что местные жители ее очень полюбили, построили будку и кормили. А когда собака поехала на стерилизацию, было очень жаль отправлять ее обратно, и волонтеры решили искать ей новый дом с домашней передержки»

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область) / «ВКонтакте» Поделиться







