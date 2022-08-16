Сова, 46 косуль и 17 лосей: сколько еще животных незаконно добыли в Новосибирской области в 2022 году
Минприроды уже направило 33 сообщения для возбуждения уголовных дел
В Новосибирской области с начала 2022 года незаконно добыли 72 животных, среди них сова, 17 лосей, 46 косуль и 8 краснокнижных животных, в основном гуси, сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов. С начала года ведомство направило 33 сообщения для возбуждения уголовных дел.
—Традиционно в год выявляется около тысячи нарушений, сейчас выявлено примерно 200 случаев, но большая часть нарушений приходится на открытие охоты, на осенний сезон, — рассказал на пресс-конфренции в ТАСС Алексей Севастьянов.
Также он поделился статистикой сбитых животных — в регионе с начала года было сбито около 60 лосей и косуль. По его словам, это может указывать на рост численности животных в регионе.
—В некоторых странах как методика учетных работ применяется количество сбитых животных на дороге. За весь прошлый год было сбито 56 голов, в позапрошлый год — менее 30 животных, — отметил руководитель министерства.
Он также уточнил, что в этом году выросли квоты на добычу животных. Число лосей для добычи увеличилось на сотню — до 560 голов, медведей стало можно добыть на 40 больше, чем в прошлом году — квота составила 360 особей. При этом число косуль к добыче осталось тем же — 4,4 тыс. голов.
Ранее в минприроды области сообщили даты охотничьих сезонов в 2022 и 2023 годах. Для получения разрешений на охоту можно воспользоваться госуслугами или обратиться в ведомство через почту заказным письмом или лично.