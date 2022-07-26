Когда и где получать разрешение на добычу бурого медведя и барсука? Объяснили в Министерстве природы

Министерство природных ресурсов Новосибирской области опубликовали расписание, когда начнется прием и выдача заявлений на добычу охотничьих ресурсов.

По данным сайта министерства, с 9 часов 8 августа начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу медведя и барсука. Период охоты на медведя в области с 15 августа по 30 ноября 2022 года и с 21 марта по 10 июня 2023 года. На барсука разрешено охотиться с 15 августа по 31 октября. Как сообщают в министерстве природы, квоты добычи медведя и барсука будут размещены после утверждения.