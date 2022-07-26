Когда и где получать разрешение на добычу бурого медведя и барсука? Объяснили в Министерстве природы
Опубликованы даты охотничьих сезонов на 2022 и 2023 года
Министерство природных ресурсов Новосибирской области опубликовали расписание, когда начнется прием и выдача заявлений на добычу охотничьих ресурсов.
По данным сайта министерства, с 9 часов 8 августа начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу медведя и барсука. Период охоты на медведя в области с 15 августа по 30 ноября 2022 года и с 21 марта по 10 июня 2023 года. На барсука разрешено охотиться с 15 августа по 31 октября. Как сообщают в министерстве природы, квоты добычи медведя и барсука будут размещены после утверждения.
С 9 часов 8 августа начинается прием заявок и выдача разрешений на добычу:
— водоплавающая, болотно-луговая, полевая и степная дичь, дрозд-рябинник (период охоты с 27 августа по 30 ноября);
— боровая дичь (за исключением самцов глухаря обыкновенного) (период охоты с 27 августа по 10 января 2023 года)
— самец глухаря обыкновенного с подружейными собаками (период охоты с 01 октября по 28 февраля 2023 года);
— самец глухаря обыкновенного (период охоты с 01 ноября по 28 февраля 2023 года).
Также с 9 часов 5 сентября начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу:
— енотовидная собака, лисица, корсака (период охоты с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года);
— ондатра, бобр европейский (период охоты с 01 октября по 31 января 2023 года);
— соболь, норка американская, колонка, белок, рысь, куница лесная, горностай, хорь степной (период охоты с 15 октября 2022 года по 15 февраля 2023 года);
— заяц беляк и русак (период охоты с 25 октября по 31 января 2023 года).
Как объяснили в Министерстве природы Новосибирской области, заявление на получение разрешения на охоту можно подать лично по адресу: Новосибирск, улица Жуковского, 100 или по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения (на юридический адрес министерства: 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18). Заявление также можно подать через «Госуслуги».
До суда дошло дело против семи браконьеров в Чулымском районе Новосибирской области. Мужчин обвиняют по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».