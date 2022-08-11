«40 килограммов за 3 часа»: новосибирец похвастался большим уловом раков

Иван отметил, что это его самый большой улов за многие годы. Часть улова, что мужчина привез домой, он раздал родственникам. Уже через неделю сибиряк вновь планирует отправиться на рыбалку.



5 августа новосибирец Сергей Мензелинцев поймал 11-килограммовую щуку в Колыванском районе.

