«40 килограммов за 3 часа»: новосибирец похвастался большим уловом раков
Часть раков, по его словам, он отпустил
40 килограммов раков выловил новосибирец Иван Дорогин в Сузунском районе. Как рассказал он журналисту НГС, на промысел он ездил 10 августа на сутки. По словам Ивана, на это место он приехал в первый раз, на разведку, и, как оказалось, не зря.
— Ставил 9 раколовок, размещал их примерно в 2 метрах от берега. Желательно, чтобы берег обрывистый был, они в таком месте норки обычно делают. Для прикормки использовал чеснок и черный хлеб. Поймали примерно 40 килограммов за 3 часа. Затем, когда домой ехал, по пути в озера отпускал многих раков, чтобы они плодились, — поделился сибиряк.
Иван отметил, что это его самый большой улов за многие годы. Часть улова, что мужчина привез домой, он раздал родственникам. Уже через неделю сибиряк вновь планирует отправиться на рыбалку.
5 августа новосибирец Сергей Мензелинцев поймал 11-килограммовую щуку в Колыванском районе.