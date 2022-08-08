Домашний лев и сфинкс с волосатыми лапками: 5 фотографий котиков из Новосибирска после стрижки

Сегодня отмечают всемирный день кошек, в честь этого мы попросили читателей отправить нам фотографии своих питомцев. Но не обычные кадры, а с новой стрижкой — читайте, как котики переносят смену имиджа и какие стрижки для питомцев предпочитают наши читатели.

Кошка Дарьи — 10 летняя Боня. Как признается хозяйка, животное не очень любит людей и незнакомые места, поэтому переживает во время стрижки.