Домашний лев и сфинкс с волосатыми лапками: 5 фотографий котиков из Новосибирска после стрижки
Сегодня отмечают всемирный день кошек, а потому мы приготовили милую фотоподборку
Сегодня отмечают всемирный день кошек, в честь этого мы попросили читателей отправить нам фотографии своих питомцев. Но не обычные кадры, а с новой стрижкой — читайте, как котики переносят смену имиджа и какие стрижки для питомцев предпочитают наши читатели.
Кошка Дарьи — 10 летняя Боня. Как признается хозяйка, животное не очень любит людей и незнакомые места, поэтому переживает во время стрижки.
— Я обычно стараюсь не присутствовать при этом, чтобы никого не смущать и не рвать свое сердце. Стричь приходится весной и летом, чтобы ей было легче, — рассказала НГС Дарья.
У кота Йоси (так его называют дома) необычная стрижка с рождения. Его порода — донской сфинкс, котик должен быть полностью лысый, но у Йосика волосатые лапы.
— 14 лет назад, когда я его покупала, как породистого котика, меня хозяйка обманула. Шерсть на лапках так и осталась. Мой кот был со своеобразным браком, — поделилась Ольга.
Это кошка Бася, ее хозяйка — Елена — рассказала журналисту НГС, что питомец тяжело переносит начало стрижки, но к концу успокаивается.
— Стрижем, так как она длинношерстная и очень сильно линяет, груминг прям спасает в этом случае, — поделилась Елена
Еще один питомец с новой стрижкой — кошка Марфа. У нее оригинальная порода — помесь мейн-куна и обычной кошки. Хозяин признается, что процедуру питомец переносит легко.
— Кошка даже довольна, так как жарко ей в своей шубе, — рассказал читатель.
Кошка Алиса очень пушистая, как рассказала Ксения, новую стрижку можно заметить только вживую.
Посмотрите подборку самых милых фотографий, как в июле прошлого года животные спасались от жары.