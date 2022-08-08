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Домашний лев и сфинкс с волосатыми лапками: 5 фотографий котиков из Новосибирска после стрижки

Сегодня отмечают всемирный день кошек, а потому мы приготовили милую фотоподборку

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Чаще всего котиков стригут под льва

Чаще всего котиков стригут под льва

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Сегодня отмечают всемирный день кошек, в честь этого мы попросили читателей отправить нам фотографии своих питомцев. Но не обычные кадры, а с новой стрижкой — читайте, как котики переносят смену имиджа и какие стрижки для питомцев предпочитают наши читатели.

Кошка Дарьи — 10 летняя Боня. Как признается хозяйка, животное не очень любит людей и незнакомые места, поэтому переживает во время стрижки.

— Я обычно стараюсь не присутствовать при этом, чтобы никого не смущать и не рвать свое сердце. Стричь приходится весной и летом, чтобы ей было легче, — рассказала НГС Дарья.

Также хозяйка отметила, что у Бони много шерсти, которая оседает в квартире

Также хозяйка отметила, что у Бони много шерсти, которая оседает в квартире

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У кота Йоси (так его называют дома) необычная стрижка с рождения. Его порода — донской сфинкс, котик должен быть полностью лысый, но у Йосика волосатые лапы.

— 14 лет назад, когда я его покупала, как породистого котика, меня хозяйка обманула. Шерсть на лапках так и осталась. Мой кот был со своеобразным браком, — поделилась Ольга.

«Кот — полноправный член семьи, мы иногда шутя его называем котопес», — отметила хозяйка

«Кот — полноправный член семьи, мы иногда шутя его называем котопес», — отметила хозяйка

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Это кошка Бася, ее хозяйка — Елена — рассказала журналисту НГС, что питомец тяжело переносит начало стрижки, но к концу успокаивается.

— Стрижем, так как она длинношерстная и очень сильно линяет, груминг прям спасает в этом случае, — поделилась Елена

У Баси необычный раскрас

У Баси необычный раскрас

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Еще один питомец с новой стрижкой — кошка Марфа. У нее оригинальная порода — помесь мейн-куна и обычной кошки. Хозяин признается, что процедуру питомец переносит легко.

— Кошка даже довольна, так как жарко ей в своей шубе, — рассказал читатель.

Марфу стригут, потому что у нее много шерсти, которая потом оказывается по всей квартире

Марфу стригут, потому что у нее много шерсти, которая потом оказывается по всей квартире

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Кошка Алиса очень пушистая, как рассказала Ксения, новую стрижку можно заметить только вживую.

Из-за большого количества шерсти по Алисе сложно понять, после стрижки она или нет

Из-за большого количества шерсти по Алисе сложно понять, после стрижки она или нет

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Посмотрите подборку самых милых фотографий, как в июле прошлого года животные спасались от жары.

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