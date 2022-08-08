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«Всех переполошила»: лиса забежала в строящееся здание ЖК Red Fox — видео со стройки

Лиса могла прибежать из леса рядом

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Лиса прибежала на стройку 8 августа

Лиса прибежала на стройку 8 августа

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В Новосибирске на территорию стройки одного из домов ЖК Red Fox забежала лиса. Инцидент произошел утром 8 августа. Как рассказали в отделе продаж ЖК, лиса могла забежать из близлежащего леса.

— Это на Коминтерна, 120 в строящемся здании. Всех переполошила там. Я не знаю, откуда она прибежала, — сообщили в отделе продаж.

Как уточнили в ЖК Red Fox, лиса покинула стройку самостоятельно.

В Коченевском районе вечером 2 августа на дороге заметили медведя. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано в Коченево» во «ВКонтакте».

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