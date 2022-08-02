Вес некоторых доходит до 200 граммов: новосибирцы открыли сезон ловли раков
Сибиряк поехал на разведку, а домой вернулся с ценным грузом
Новосибирец Сергей Лушков открыл сезон ловли раков. 1 августа мужчина вместе со знакомыми отправился в Кочковский район на разведку — и, как оказалось, не зря.
— Ездили в ночь проверить, начал ли вообще рак кушать после линьки. Поставили пару маленьких раколовок и поймали несколько особей, — пояснил мужчина.
Как рассказал Сергей, первая поездка принесла около 40 раков. По его словам, попадается очень много маленьких особей, но вес некоторых может доходить до 200 граммов.
— Раколовки лучше всего ставить рядом с берегом, чтобы рядом был камыш, тогда есть большая вероятность, что вы поймаете раков. Хотя и говорят, что рак обитает на глубине, но на своем опыте могу сказать, что на глубине результат намного хуже, — поделился мужчина.
Сергей рассказал, что ловлей раков увлекается не так давно. Уже в ближайшие выходные сибиряк вновь планирует отправиться на рыбалку.
Недавно новосибирец выловил двух щук весом более четырех килограммов.