Вес некоторых доходит до 200 граммов: новосибирцы открыли сезон ловли раков

— Раколовки лучше всего ставить рядом с берегом, чтобы рядом был камыш, тогда есть большая вероятность, что вы поймаете раков. Хотя и говорят, что рак обитает на глубине, но на своем опыте могу сказать, что на глубине результат намного хуже, — поделился мужчина.

