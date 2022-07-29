В Новосибирске ищут молодых людей, которые проводят фотосессии с сипухами на набережной и мучают птиц

Как уточнили специалисты Россельхознадзора со ссылкой на администрацию «Михайловской набережной», у молодых людей не было договора на предоставление места осуществления предпринимательства. В Россельхознадзоре также обратили внимание на опасность контакта с сипухами, которые не проходили осмотра у ветеринара. Птицы могут быть источником опасных болезней, вызывать аллергические реакции у детей.