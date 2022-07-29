В Новосибирске ищут молодых людей, которые проводят фотосессии с сипухами на набережной и мучают птиц
Сипухам не предоставляют доступ к воде и у птиц нет укрытия
В Новосибирске Россельхознадзор вместе с полицией ищут молодых людей, которые делают фотосессии с птицами на Михайловской набережной. По данным специалистов Россельхознадзора, компания людей от 17 до 25 лет берет деньги за фото с сипухами, вредят здоровью птиц и не имея договора с администрацией «Михайловской набереженой».
— С началом летнего культурно-зрелищного сезона в Управление Россельхознадзора по Новосибирской области стали поступать обращения граждан о негуманном отношении к животным и птицам, используемым для проведения фотосъемок на территории городского парка «Михайловская набережная», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
По сообщению пресс-службы, специалисты несколько раз приезжали на набережную, но обнаружить подозреваемых удалось только на этой недели.
— При осмотре территории парка «Михайловская набережная» установлено, что в двух местах на лавочках организованные группы граждан в возрасте от 17 до 25 лет предлагают отдыхающим услуги по фотографированию и тактильному контакту (поглаживанию) с шестью сипухами, — рассказали специалисты Россельхознадзора.
Места, где предлагали сделать фотографии, не были огорожены, а птицы привязаны шнурками за ноги к рукам молодых людей. Сипухам также не обеспечен доступ к воде и нет возможности спрятаться в укрытие.
— Учитывая, что сипухи ведут сумеречный и ночной образ жизни, использование хищных птиц без учета видовых биологических особенностей в дневное время, особенно в часы наиболее солнечной активности, ведет к угрозе их жизни и здоровью, — отметили в сообщение Россельхознадзора.
Как уточнили специалисты Россельхознадзора со ссылкой на администрацию «Михайловской набережной», у молодых людей не было договора на предоставление места осуществления предпринимательства. В Россельхознадзоре также обратили внимание на опасность контакта с сипухами, которые не проходили осмотра у ветеринара. Птицы могут быть источником опасных болезней, вызывать аллергические реакции у детей.
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